Protesto edilen senet sayısı azaldı

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin paylaştığı verilere göre 2018 yılının ilk yarısında, protesto edilen toplam 434 bin adet senedin parasal tutarı 7 milyar TL oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre protesto edilen senet adedi yüzde 6 oranında azalırken, senet tutarı yüzde 16 arttı.

İL BAZINDA PROTESTO EDİLEN SENETLER

Yılın ilk altı ayında, adet olarak en fazla senedin protesto edildiği ilk 5 il sırası ile İstanbul, Ankara, Konya, İzmir ve Bursa oldu. Tutar olarak, Türkiye genelinde protesto edilen senetlerin yüzde 31’ini İstanbul ilindekiler oluştururken, bunu yüzde 9 ile Ankara, yüzde 5 ileİzmir, yüzde 4 ile Konya ve Bursa izledi. Protesto edilen senet tutarının en düşük olduğu iller ise Tunceli, Bayburt ve Kilis oldu. busabahmalatya.com