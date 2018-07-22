Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 35°
az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
94082
ALTIN
189.916
DOLAR
4.7932
STERLİN
6.2894
EURO
5.6125

Protesto edilen senet sayısı azaldı

2018 yılının ilk yarısında, protesto edilen toplam 434 bin adet senedin parasal tutarı 7 milyar TL oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre protesto edilen senet adedi yüzde 6 oranında azalırken, senet tutarı yüzde 16 arttı.

Protesto edilen senet sayısı azaldı

2018 yılının ilk yarısında, protesto edilen toplam 434 bin adet senedin parasal tutarı 7 milyar TL oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre protesto edilen senet adedi yüzde 6 oranında azalırken, senet tutarı yüzde 16 arttı.

22 Temmuz 2018 Pazar 13:09
Protesto edilen senet sayısı azaldı

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin paylaştığı verilere göre 2018 yılının ilk yarısında, protesto edilen toplam 434 bin adet senedin parasal tutarı 7 milyar TL oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre protesto edilen senet adedi yüzde 6 oranında azalırken, senet tutarı yüzde 16 arttı.

İL BAZINDA PROTESTO EDİLEN SENETLER

Yılın ilk altı ayında, adet olarak en fazla senedin protesto edildiği ilk 5 il sırası ile İstanbul, Ankara, Konya, İzmir ve Bursa oldu. Tutar olarak, Türkiye genelinde protesto edilen senetlerin yüzde 31’ini İstanbul ilindekiler oluştururken, bunu yüzde 9 ile Ankara, yüzde 5 ileİzmir, yüzde 4 ile Konya ve Bursa izledi. Protesto edilen senet tutarının en düşük olduğu iller ise Tunceli, Bayburt ve Kilis oldu. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
ProtestoSenet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bankalar Birliğinden bedelli desteği
Bankalar Birliğinden bedelli desteği
Kötü kokan kanal isyanı
Kötü kokan kanal isyanı
KISA FİLM FESTİVALİ BAŞVURULARI BAŞLADI!
KISA FİLM FESTİVALİ BAŞVURULARI BAŞLADI!
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim