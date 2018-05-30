PROPAGANDA ZAMANI

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine 24 gün kaldı. Seçim çalışmaları kapsamında partiler propagandalarını gerçekleştiriyor. Liderlerin ve adayların programları da sürüyor.

NET TARİH BİLİNMİYOR

Bu anlamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın Malatya’ya gelecek. Malatyalılara miting alanında seslenecek olan Erdoğan’ın iftarını da Malatya’da açması bekleniyor. Başbakan Binali Yıldırım’ın da Malatya’ya gelmesi bekleniyor ancak net tarih bilinmiyor.

KILIÇDAROĞLU 10 İLE, İNCE İLE BERABER GİDECEK

Öte yandan CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin de 2 Haziran Cumartesi günü Malatya’ya gelmesi ve miting düzenlemesi bekleniyor. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ise Malatya’ya gelip gelmeyeceği henüz netlik kazanmadı. Öte yandan Muharrem İnce ve Kılıçdaroğlu, ilk olarak 1 Haziran'da Bursa mitingine katılacak. 5 Haziran'da Aydın, 13 Haziran'da Ordu ve Giresun, 19 Haziran'da Hatay ve Antalya, 20 Haziran'da Mersin, 21 Haziran'da İzmir, 22 Haziran'da Ankara'da vatandaşlara hitap etmesi beklenen Kılıçdaroğlu ve İnce, 23 Haziran'da İstanbul'da halka seslenerek kampanya dönemini tamamlayacak.

BAHÇELİ’NİN PROGRAMI AÇIKLANDI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 24 Haziran’da cumhurbaşkanlığı seçimiyle birlikte gerçekleştirilecek 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesinde 30 ilin milletvekili adayları ve teşkilat yöneticilerinin katılımı ile düzenleyeceği bölge istişare toplantılarının programı da belli oldu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Haziran seçimleri öncesinde merkez olarak belirlenen 5 yerde bölge istişare toplantıları gerçekleştirecek. 30 ili kapsayan programlara, söz konusu illerin milletvekili adayları ve teşkilat yöneticileri katılacak. Sivas, Kayseri, Konya, Bursa ve İzmir illerindeki spor salonlarında gerçekleştirilecek toplantıların tarihleri ve kapsadığı iller şu şekilde:

“6 Haziran Çarşamba günkü Sivas merkezli Bölge İstişare Toplantısı Sivas, Yozgat, Tokat, Adıyaman, Amasya il teşkilatları ve milletvekili adaylarının katılımıyla; 7 Haziran Perşembe günkü Kayseri merkezli Bölge İstişare Toplantısı Kayseri, Malatya, Kahramanmaraş, Niğde, Nevşehir, Kırşehir il teşkilatları ve milletvekili adaylarının katılımıyla; 8 Haziran Cuma günkü Konya merkezli Bölge İstişare Toplantısı Konya, Karaman, Aksaray, Burdur, Isparta, Afyon il teşkilatları ve milletvekili adaylarının katılımıyla; 9 Haziran Cumartesi günkü Bursa merkezli Bölge İstişare Toplantısı Bursa, Balıkesir, Yalova, Bilecik, Çanakkale, Kütahya, Eskişehir il teşkilatları ve milletvekili adaylarının katılımıyla ve 10 Haziran günkü İzmir merkezli Bölge İstişare Toplantısı İzmir, Manisa, Uşak, Denizli, Aydın, Muğla il teşkilatları ve milletvekili adaylarının katılımıyla düzenlenecek.”

Bahçeli’nin miting ve diğer programlarının ise ileriki günlerde duyurulacağı öğrenildi.