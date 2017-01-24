AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, gündemle alakalı konuları değerlendirdi. AK Parti İl Binası’nda dün gerçekleştirdiği basın toplantısında gazetecilerin karşısına geçen Başkan Kahtalı, önemli açıklamalarda bulundu.

Referandum için teşkilat olarak çalışmalara başladıklarını dile getiren Başkan Kahtalı, Malatya’nın 13 ilçesinin tamamında ne kadar mahalle, köy varsa hepsini ziyaret ederek referandumla ilgili, yeni anayasa değişikliğinin ne anlama geldiğini anlatmaya çalıştıklarını söyledi.

MİLLETE SORACAĞIZ

“60 gün süre içerisinde biz propagandamızı yapacağız” diyen Başkan Kahtalı, “Bundan sonraki süreçte de inşallah Cumhurbaşkanımızın onaylamasının ardından referandum süreci resmi olarak başlamış olacak Ve 60 gün süre içerisinde biz propagandamızı yapacağız. Bununla ilgili ‘artık sözün sahibi olan millet’ dedik, millete gideceğimizi söyledik. 367 de almış olsaydık, referanduma gitmeye gerek bile kalmamış olsaydı, biz yine referanduma gideceğimizi dile getirmiştik. Onun için vatanın gerçek sahibi olan millete gideceğiz ve hazırlamış olduğumuz 18 maddelik anayasa değişikliğini onaylayıp, onaylamadığını hakkın sahibi olan milletin kendisine sormuş olacağız” şeklinde konuştu.

HALK KENDİ İRADESİNİ ORTAYA KOYACAK

Milliyetçi Hareket Partisi’yle birlikte yürütecekleri bir kampanya olup olmayacağını ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin Anayasa Mahkemesine gitme hazırlıklarını anlatan Başkan Kahtalı, “Bu süreçte zaten CHP’nin tavrı ortadaydı. Akıl almaz, anlamsız direnişler gösterdiler. Isırmaya kadar, insanlara yumruk atmalara kadar her türlü akıl almaz, anlamsız şeyler yaptılar. Bundan sonra da aynı tavrı sürdüreceklerine şüphemiz yok ama biz halkın iradesinin yansıyacağı bir sandık ortaya koyacağız. Halk orada kendi iradesini ortaya koyacak. Eğer bu ülkenin çıkarı için olduğuna inanıyorsa bunu onaylayacak, yoksa ‘hayır’ diyecek. Bu, halkın kendi kararı olacak. Bununla ilgili CHP bugüne kadar halka rağmen siyasetini sürdürdü. Halk için hayırlı olan ne varsa ona ‘hayır’ dedi. Bundan sonra da farklı bir şey yapacaklarını beklemiyoruz. Ama MHP’nin özellikle de Sayın Devlet Bahçeli’nin duruşu gerçekten devlet duruşuydu. Ve ülkemiz için bir çıkmaz ortaya çıkmasın diye bu sürece büyük destek verdi. Toplantılarda bir an olsun Meclisi terk etmeyişi ve ‘bundan sonrasında da yine o günkü tavrımız neyse referandumda da oy kullanacağımız zaman tavrımız aynı olacak’ demesi çok güzeldi. Bundan dolayı da Sayın Devlet Bahçeli ve MHP camiasına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

MİTİNGLER DÜZENLENECEK

MHP ve AK Parti olarak ayrı kampanya yürüteceklerini kaydeden Başkan Kahtalı, “Seçim kampanyasını yürütme konusunda da bizler farklı siyasi partileriz. Onlar da inandıkları için bu anayasaya ‘evet’ diyorlar. Onlar kendi seçim çalışmalarını kendileri yürütecek. Biz de kendi seçim çalışmalarımızı kendimiz yürüteceğiz. Millete onlar da gidecek, biz de gideceğiz. Muhalefette gidecek ama inşallah biz bunu en iyi şekilde, en doğru şekilde anlatırız. Bundan da şüphemiz yok. Zaten kısmet olursa mitingler de düzenlenecek. Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Hükümetimizin yetkilileri de mitinglerde gelip Malatyalılarla buluşacak” dedi.

AKLI OLMAYAN BİRİNİN YAPACAĞI ŞEY

“Promilleri yüksek” sözlerine tekrar değinen Başkan Kahtalı, “CHP milletvekillerine karşı promilleri yüksek derken şunun için söylemiştim: Gerçekten promilleri yüksek olmasa bir insan gidip de birinin bacağını ısırmaz. Akli dengesi yerinde olan hiç kimse bunu yapmaz. Milletvekili olmuş, belli bir statü almış bir insan, Türkiye Cumhuriyetinin en üst mercisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisine girecek ve bir başka vekil arkadaşın bacağını ısıracak. Aklı olmayan birinin yapacağı şey bu. Bir insana habersiz yumruk atacak, kabine girecek yarım saat çıkmayacak. Orada artık uyudu mu, sızdı mı, bilmiyorum. Ama bunlar bu tavırlarını sürdürdüğü zaman biz de zanda bulunuyoruz. Promillerinin yüksekliğini zanda bulunarak söylüyoruz. Promilleri yüksekse belki cezai indirime uğrarlar. Yoksa akılları başlarındayken bunu yapma imkanları yok” şeklinde konuştu.

KARARLI MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ

İstanbul İl Başkanlığına yapılan terör saldırısını da değerlendiren Başkan Kahtalı, “Böyle bir saldırıyı gerçekleştirenleri şiddetle ve nefretle kınıyorum. AK Parti bir siyasi parti olarak bu ülkede yüzde 50’ye yakın oy alan ve halkın tamamına hitap eden bir parti. Doğu’da da, Batı’da da, Kuzey ve Güney’de de olan bir parti. Her olumlu bir şeyin arakasından böyle bir olumsuzluk ortaya koyuyorlar. Bunu yapanlar kendi istekleriyle yapmıyorlar. Birileri tarafından kullanılan piyonlar. Bunları yaptıranlara bakmak lazım. Ama biz bunların hem ülkemizdeki başta FETÖ terör örgütü olmak üzere diğer DAEŞ’i, PKK’sı, DHKP-C’si ve benzerlerinin inşallah sonunu kazıyacağız. Bir tek terörist kalmayana kadar onlarla karşı olan kararlı mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

MUTLU SARIGÜL