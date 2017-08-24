Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Yeşilyurt ilçesine bağlı olan Cumhuriyet Örnekköy Mahallesi’nde, Cumhuriyet Örnekköy, Karapınar, Oluklu, Işıklı, Kırlangıç, İkizce, Görgü, Kuşdoğan, Çayırköy ve Fatih mahallelerinin çiftçileriyle bir araya gelerek sorunları dinledi.

“ÇİFTÇİLER MAĞDUR EDİLİYOR”

Kiraz, burada yaptığı açıklamada, “Malatya çiftçiler mağdur ediliyor, kayısı ağaçları kuruyor, meyve-sebze kuruyor. Cumhuriyet Örnekköy Mahallesi’ne geldik burada vatandaşlarımızın sulama sorunları var. Bir an önce çözüm bulunması gerekiyor. Vatandaşlar mağdur, çiftçiler mağdur, MASKİ ve DSİ müdürlükleri buraya büyük saray yapmış ama hizmet yok. Hemen yanı başında olan Cumhuriyet Örnekköy Mahallesi’nin su sorununu çözemiyor, buraya artezyenle su çıkarılabilir, neden yapmıyorlar; soruyorum” diye konuştu.

Enver Kiraz, sözlerinin devamında özetle şunları kaydetti:

“Malatya’nın her noktasında çiftçilerin sorunlarını gündeme getiriyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba TBMM’de gündeme getirdi. Bizler her zaman çiftçilerimizin yanında olacağız dertlerini dinleyeceğiz.

“BİNAYA PARA VAR, ÇİFTÇİYE YOK!”

DSİ’ye gerek çiftçiler, gerek muhtarlar, gerek kurumlar tarafından götürülen her çözüm önerisi, her proje, maliyeti yüksek diye elinin tersiyle itiliyor. Su insan yaşamı için ve ekilen biçilen bütün ürünlerimiz için, doğamız için, canlılar için hayati öneme sahiptir. Bir yeri susuzluktan kurtarmanın maliyetine mi bakılır? İşte bu yüzden diyoruz ki bir kurumun büyüklüğü bina büyüklüğü ile ölçülmez verdiği hizmetin büyüklüğü ile ölçülür. Dev binalar yapılmış ama hizmet açısından içleri bomboş.

Öte yandan bu bölgedeki sulama birliklerinin de arkasına aldığı çiftçilerin desteğiyle DSİ gibi kurumlara hizmetin gelmesi için baskı uygulaması, projeler sunması kurumlarla iletişim halinde olması gerekmektedir. Hiçbir sulama birliğinin ‘su varsa veririm’ deme lüksü yoktur.”

Çiftçiler de Yeşilyurt ilçesine bağlı Cumhuriyet Örnekköy Mahallesi’nde sulama sorunlarından dolayı kayısı ağaçlarının ve meyve sebzelerinin kuruduğunu iddia ederek bir an önce çözüm bulunmasını istediler.

Bazı çiftçiler “Bizler mağdur oluyoruz yetkilerden yardım bekliyoruz” dedi.

HABER MERKEZİ