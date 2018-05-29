Proje Bitti İmza Vakti

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk projesi ile ilgili TOBB-Lidaş ve Malatya Ticaret Borsası arasında imzalanacak ortaklık protokolü hakkında dün bir basın açıklaması düzenledi. Borsa binasında gerçekleştirdiği basın açıklamasında konuşan Başkan Özcan, bugün Malatya’da bir iftar programı düzenleyeceklerini söyledi.

İMZALAR ATILACAK

Düzenleyecekleri iftar programını gelenekselleştireceklerini belirten Başkan Özcan, “Malatya Ticaret Borsası olarak birinci geleneksel iftar programı adını verdiğimiz programı bu yıl ilk olarak başlatıyoruz. Bundan sonra her yıl tüccarımıza, ihracatçımıza bir iftar programı planlıyoruz. Asıl toplantının en önemli mahiyeti; Malatya kamuoyunun beklemiş olduğu lisanslı depoculukla ilgili Allah nasip ederse imza atılacak. Sayın Bakanımız 2 gündür gittiği toplantılarda kamuoyuna bunun bilgisini kısaca verdi” dedi.

BİRTAKIM GÖRÜŞMELER YAPTIK

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin lisanslı depoculukla ilgili meseleyi yakinen takip edip sonuçlandırdığını ifade eden Başkan Özcan, “Geçmişte bunun yasal düzenlemesini dönemin Milletvekili Ömer Bey yapmıştı, akabinde de Gümrük ve Ticaret Bakanımız meseleyi yakinen takip ederek sonuçlandırdı. Biz o arada Sayın Bakanımızın da talimatlarıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğiyle birtakım görüşmeler yaptık. Görüşmelerin sonunda Kalkınma Bakanlığının bize tahsis etmiş olduğu 12 milyonluk hibe kredi hesaplarımızda bloke edilmiş durumda bekliyordu. Bunun devamında eksik kalan 6 milyon 800 bin liralık bir kredi vardı. Bunu da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin Lisanslı Depoculukta öncü şirket olan ve lisanslı depoculukta uzman olan Lidaş’ın bu krediyi bu proje için tahsis ettiğini kamuoyuna bildirmiş olalım. Bugün yapacağımız iftar programının hemen öncesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu onunla beraber TMO Genel Müdürümüz, Turizm Genel Müdürümüz ve Bakanımız özel uçakla Malatya’da olacaklar” şeklinde konuştu.

BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ

Lisanslı deponun Malatya’ya hayırlı olmasını dileyen Başkan Özcan, “Bugünkü iftar programında bunu bir törenle imza altına alınacağız. Sözleşmeyi karşılıklı olarak imzalayacağız. Hemen akabinde Fırat Kalkınma Ajansımız bu konuda bir ihale süreci başlatacak. Ve en kısa süre içerisinde planlamış olduğumuz 10 bin ton kapasiteli lisanslı depomuzu Ürün İhtisas Borsasıyla birlikte inşa edeceğiz. Bu depoyu tamamen organize sanayi bölgesinde planlandık. Özellikle temmuz, ağustos ve eylül aylarında piyasadaki arz ve talep dengesinin bozulduğu dönemlerde özellikle çiftçinin çok rahatlıkla faydalanabileceği mahsulünü kaldırıp, depolayıp depo fişiyle bankalardan çok rahatlıkla istediği kadar kredi temin edeceği bir sistem planlanıyor. Şehrimizdeki fiyat istikrasızlığını ortadan kaldıracak bir programlamayla Malatya’ya, ülkemize hayırlı olur” diye konuştu.

BU YIL DEPONUN YETİŞME İHTİMALİ YOK

10 bin ton kapasiteli deponun yetmemesi durumunda ek yapılmasının daha kolay olacağını söyleyen Başkan Özcan, “Bu yıl deponun yetişme ihtimali yok. Ama en kısa süre içerisinde ihaleye çıkarsak gelecek yıla yetiştirilebilir diye tahmin ediyorum. Malatya Büyükşehir Belediyemiz soğuk hava depoları planlıyor. Lisanslı depoyu iyi programlarsak 10 bin ton kapasiteli depoda sağlıklı bir süreç işlerse hemen ek olarak yanına yeni bir depo yapmak kolay olacak. Türkiye’de ilk defa kayısıda bir lisanslı depo yapılacak. Bu yüzden sistemi çok iyi kurup kurumsallaştırırsak akabinde bir 10 bin ton daha yapabilecek duruma getirebiliriz” ifadelerini kullandı.

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