“31 Aralık Dünya Azerbaycanlılarının Dayanışma Günü” kutlandı. İnönü Üniversitesi’nde eğitim gören Azerbaycanlı öğrenciler tarafından dün kutlanan ve yoğun ilgi görülen Dünya Azerbaycanlılarının Dayanışma Günün de Azerbaycan’a özgü geleneksel oyun gösterisi yapıldı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan İnönü Üniversitesi öğrencilerinden Fuad Hasanov düzenledikleri programa yoğun bir ilgi olduğunu söyledi.

TÜRK MİLLETİ OYUNA GELMEDİ

Türk milleti üzerinde oynanan oyunlara dikkat çeken Hasanov, “Bu aziz millet tarih boyu zalimlerin oyununa gelmedi, bundan sonrada gelmeyecektir!” dedi. Tüm Türk milletini dik duruşundan dolayı kutlayan Hasanov, 31 Aralık Dünya Azerbaycanlılarının Dayanışma Günü dolayısıyla dünyada ve Malatya’da yaşayan tüm Azerbaycanlıların bu günü kutladı.

MUTLU SARIGÜL