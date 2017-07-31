31 Temmuz 2017 Pazartesi

UYANIK OLACAĞIZ!

Profesör Sezgin, son yolculuğuna uğurlandı

Sivas’ta geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Sezgin memleketi Malatya’da dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

31 Temmuz 2017 Pazartesi 10:55
Profesör Sezgin, son yolculuğuna uğurlandı

  43 yaşındaki dekan Murat Sezgin için, Şehir Mezarlığında ikindi namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Çok sayıda yakınının katıldığı cenaze namazı sonrası Sezgin’in cenazesi gözyaşları arasında şehir mezarlığında defnedildi.

OLAY ANI
  Ailesiyle birlikte Sinop'tan tatil için memleketi Malatya'nın Pütürge ilçesine gelen Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Sezgin’in kullandığı otomobil, Sivas'ın Yıldızeli ilçesi yakınlarında yön tabelasına çarpmış, kazada sürücü Sezgin hayatını kaybederken öğretmen eşi Mecbure Tülay ile 7 yaşındaki oğlu Asrın Sezgin ise yaralanmıştı.

İHA
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    ÖZEL HABER
    SON YORUMLAR
    ANKET Sonuçlar Tümü
    Malatya’nın Yeni Stadı’nın ismi ne olsun?

    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 31 Temmuz 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 29 Temmuz 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya