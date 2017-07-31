43 yaşındaki dekan Murat Sezgin için, Şehir Mezarlığında ikindi namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Çok sayıda yakınının katıldığı cenaze namazı sonrası Sezgin’in cenazesi gözyaşları arasında şehir mezarlığında defnedildi.

OLAY ANI

Ailesiyle birlikte Sinop'tan tatil için memleketi Malatya'nın Pütürge ilçesine gelen Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Sezgin’in kullandığı otomobil, Sivas'ın Yıldızeli ilçesi yakınlarında yön tabelasına çarpmış, kazada sürücü Sezgin hayatını kaybederken öğretmen eşi Mecbure Tülay ile 7 yaşındaki oğlu Asrın Sezgin ise yaralanmıştı.

İHA