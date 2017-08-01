01 Ağustos 2017 Salı

UYANIK OLACAĞIZ!

Poyraz, Başkan Gürkan’ı ziyaret etti

Malatya Vergi Dairesi Başkanı Yunus Poyraz, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret etti. Ziyarette, Battalgazi Belediyesi’nin hizmetleri ve Vergi Dairesi’nin elektronik bilgi yönetim sistemine geçişi konuşuldu.

01 Ağustos 2017 Salı 12:14
Poyraz, Başkan Gürkan’ı ziyaret etti

  Malatya Vergi Dairesi Başkanı Yunus Poyraz, beraberinde Gelir İdaresi Grup Müdürleri Kemal Mecit ve Ahmet Zeki Cinoğlu ile birlikte Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret etti.  Ziyarette konuşan Malatya Vergi Dairesi Başkanı Poyraz, “Malumunuz biz geçen hafta kurumsal elektronik bilgi yönetim sistemine geçtik. Yani artık yazışmaları elektronik ortamda yapıyoruz. Bu vesile ile Ankara Gelir İdaresi Başkanlığından bir ekibimiz geldi. 15-20 kişilik teknik destek anlamlı. Bu arkadaşlarımızı netice itibariyle başka illerden geliyorlar. Malatya'yı tanımıyorlar. Biz bunu vesile kılarak gelen misafirlerimize hem Malatya'yı tanıtalım, hem de sistem geçiş aşaması stresli bir iş, bu stresi kaldırmak anlamında, arkadaşlarımıza moral takviyesi yapmak anlamında, bir de piyes hazırladı tiyatro ekibimiz. Bu anlamda hem gelen ekibimiz Battalgazi’nin tarihi yerleri tanımış oldular. Bu konuda özellikle sizlere teşekkür ediyorum. Talimatınızla tüm belediye Kervansaray’da ki mekan olsun, diğer mekanlarda olsun bize çok yardımcı oldular. Destek oldular. Belki kendi kurumumuzdan daha fazla destek oldular. Bu anlamda size ve ekibinize teşekkür ediyorum” dedi.

HAYIRLI UĞURLU OLSUN
  Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Hakikaten geçtiğimiz günlerde elektronik bilgi sistemine geçme noktasında ülkemizin her yerinde olduğu gibi e-devlet anlayışının Türkiye geneline yayılması noktasında kurumlar kendi üzerine düşen görevi hakkıyla yerine getirmeye çalışıyor. Bu anlamda Vergi Dairemizin değerli başkanı ve çalışanları da elektronik bilgi sistemine geçmesi hem işlerin çabuklaştırılması anlamında hem iletişimin kolaylaştırılması anlamında hem de ilgili mükelleflere hizmetin daha seri ve süratli verilmesi noktasında önemli bir sistem değişikliği diye düşünüyorum. Bu sistemin Vergi Dairemize, çalışanlarına ve orada yararlananlara hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

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