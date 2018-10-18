POTANSİYELİN AŞAĞISINDAYIZ

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) 8 ilde Sektörel Tanıtım Toplantısı dün gerçekleştirildi. Su ürünleri yetiştiriciliği ana temalı TKDK desteklemeleri hakkında bilgilendirme şeklinde geçen ve bir otelde düzenlenen toplantıya, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nden Yusuf Yaman, TKDK Malatya İl Koordinatörü Murat Tunç, Gıda Tarım İl Müdürlüğü Su Ürünleri Mühendisi Akın Belgen, Başvuru Kabul Uzamanı Murat Neslihanoğlu, Ziraat odaları başkanları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardında toplantıda ilk sözü TKDK Malatya İl Koordinatörü Murat Tunç yaptı. Tunç, sektörel toplantının 8 ilde gerçekleştirildiğini söyledi.

AMAÇ…

Malatya’nın su potansiyeli fazla olan illerden birisi olduğunu belirten Tunç, “Malatya su alanında potansiyeli olan bir il olduğu için bugün burada su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili bir çalışmamız olacak. Öncelikle bu toplantının amacı, biz Malatya’da olmuş olan bu potansiyeli daha fazla nasıl harekete geçirebiliriz ve potansiyelden daha ne kadar çok istifade edebiliriz olacak. Hedefimiz faydalanıcılarımızdan yüzde 50’sini bir proje ile buluşturabilmek ve bu işte aktif hale getirebilmek. Sonuç olarak da bu potansiyelde Malatya’yı su ürünleri yetiştiriciliğinde aktif hale getirdikten sonra hem bölgemizde hem de Türkiye de söz sahibi yapmak” şeklinde konuştu.

MALATYA ŞANSLI

“Tarım Bakanımızın da tatlı su balıkçılığı ile ilgili hedefleri var ve bu işi fazlasıyla önemsiyor” diyen Tunç, şunları kaydetti:

“ileriki zamanlarda bu sektöre yapılacak destekler de artacak, fazlalaşacak ve Türkiye’nin bu anlamda ciddi bir söz sahibi olması da isteniyor. Aslında Malatya bu anlamda şanslı. Malatya’da su ürünlerinin işlenip, pazarlamasına yönelik tesislerimiz var, yani bu tesislerimiz ihracat da yapmakta ama bütün kapasitesini Malatya’dan karşılayamamakta. Malatya’da su ürünleri yetiştiriciliği anlamında biz potansiyelimizin çok aşağısındayız. Bugün burada onun nedenlerini de konuşacağız, bununla ilgili yaşanan sıkıntıları da konuşacağız. Bunları bir rapor halinde Bakanlığa sunacağız. Sizden tek isteğimiz karşılaştığınız sıkıntıları, taleplerinizi burada açık dille ifade edip, bunları rapor haline getirelim. Çünkü bunlar bizim için önemlidir. TKDK’nın 70 kalemin altında desteğimiz var. Biz TKDK’yla yapılan projelerde Malatya’yı daha fazla buluşturmak istiyoruz. bu anlamda da sizlerin desteğine ihtiyacımız var.”

Daha sonra Program Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nden Yusuf Yaman ve Gıda Tarım İl Müdürlüğü Su Ürünleri Mühendisi Akın Belgen’in sunumlarıyla devam etti.