18 Temmuz 2017 Salı

Posadan bal mumuna…

Bal mumu makinesiyle 13 yıldan bu yana Malatya ve çevre illerdeki arıcıların bal mumunu karşıladıklarını dile getiren Malatya İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Çolak, “Hiçbir katkı madde kullanmadan üreticilerimizden gelen posaları doğal olarak bu makineden geçiriyoruz. Son hali de sarı renkte, tıpkı bir petek görünümünde oluyor” dedi.

18 Temmuz 2017 Salı 12:50
Posadan bal mumuna…

Malatya’daki arıcıların bal mumu ihtiyacını Malatya İli Arı Yetiştiricileri Birliği karşılıyor. 13 yıl önce aldıkları bal mumu makinesiyle gece-gündüz çalışarak bal mumu ürettiklerini ifade eden Malatya ili Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Çolak, BUSABAH’a konuştu.

Üreticilerden geri dönüşümlü petek posasını aldıklarını kaydeden Başkan Çolak, posaları önce külçe sonra ise petek haline dönüştürdüklerini söyledi.

ARICILAR İÇİN OLMAZSA OLMAZ

En kaliteli ve içinde hiçbir katkı maddesi bulunmayan bal mumunu kendilerinin ürettiğini ifade eden Başkan Çolak, “Aracılarımız birliğimize isterse parasıyla bize satıyor isterlerse öyle veriyorlar. Biz bu posayı, petek şeklinde arı mumuna dönüştürüyoruz. Bu arıcılar için olmazsa olmaz. Petek şeklindeki arı mumunu çıtaların arasına koyuyoruz ve arılar buna yumurtluyorlar ve bal yapıyorlar. Petek bundan oluşuyor. Bizim yaptığımız bu mumda Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün denetimleri sırasında yaptığı analiz sonucunda herhangi bir katkı maddesi olmadığı ortaya çıktı. Bu da belgeleriyle mevcut. Piyasada satılan arı mumlarında böyle bir sonuç var mı, yok mu bilmiyorum. Ancak bütün arıcılar bilir, yaptığımı bu mum, Türkiye çapında bulunabilecek en ender mumlardan birisi” diye konuştu.

DIŞARIYA DA GÖNDERİYORUZ

2004 yılından bu yana mum ürettiklerini dile getiren Başkan Polat, “Bu mumu sadece bizim birlik üretiyor. Biz imal ettiğimiz bu arı mumu makinesini Özel İdare bütçesinden 2004 yılında birliği kurarken almıştım. 13 yıldan bu yana bu makineyi gözümüz gibi koruduk ve 13 yıldan bu yana da arıcılarımıza hizmet veriyoruz. Bu mum makinesini Türkiye’de ilk defa biz aldık. Biz bu mumu Malatya’daki arıcıların mum ihtiyacını karşıladığımız gibi il dışından özellikle Tunceli, Elazığ, Bingöl Mersin, Sivas gibi illerden gelenlere mumumuzu veriyoruz. Makinemiz hem Malatya arıcılarına hem de çevre illerdeki arıcılara yetiyor. Eğer fazla muma talep olursa vardiyalı çalışıyoruz. Herhangi bir sıkıntı olmadığı dönemler de birliğimize kayıt olmayan arıcılarımızın da mum ihtiyacını karşılıyoruz” şeklinde konuştu.

ÖNCE PRESTEN GEÇİYOR

Bal mumu makinesinden nasıl mum ürettiklerini de söyleyen Başkan Çolak, “Gelen posaları ilk önce presliyoruz. Presleme sonucunda bal posasının yüzde 40’ı yok oluyor, ancak bize yüzde 60 civarında bir posa kalıyor. Kalan posaları öncelikle sıkıyoruz. Hiçbir katkı madde katmadan üreticilerimizden gelen posaları doğal olarak bu makineden geçiriyoruz. Son Halide sarı renk tıpkı bir petek görünümünde oluyor” söylemlerinde bulundu. 

MUTLU SARIGÜL

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