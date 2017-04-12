Polis Teşkilatının 172. Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla Eksen Eğitim Sen Malatya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Akdoğan ve Yönetim Kurulu üyeleri, Polis Şehitliğini ziyaret ederek, şehitlerin kabirlerine kırmızı ve beyaz karanfil bıraktılar. Burada bir açıklama yapan Eksen Eğitim Sen Malatya Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Akdoğan, görevini yapan tüm polislerin bu özel gününü kutlayarak, onlara görevlerinde başarılar diledi.

ALLAH’TAN RAHMET DİLİYORUM

Polis teşkilatının vatanseverlerden oluşan bir güvenlik teşkilatı olduğunu dile getiren Başkan Akdoğan, “172 yılını da fedakarlık ve kahramanlıkla taçlandıran aziz milletimizin huzuru ve güvenliği için gözünü daldan budaktan esirgemeyen, vatan ve millet söz konusu olduğunda canını dahi hiçe sayan fedakâr vatanseverlerden oluşan bir güvenlik teşkilatıdır Türk Polis Teşkilatı. Bunca fedakarlığı sergileyen kahraman polislerimizin özlük ve sosyal haklarında mutlak bir şekilde düzenleme yapılması, hak ettikleri 3600 gösterge başta olmak üzere malî, sosyal ve özlük haklarında gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yılında başta Gaffar Okkan ve Fethi Sekin olmak üzere vatan ve millet uğrunda şehit olan, toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi duran Kahraman emniyet görevlilerimize yüce Allah'tan rahmet diliyor, bütün polis teşkilatımızın ‘Polis Haftası’nı kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Başkan Akdoğan ve Yönetim Kurulu üyeleri, Polis Çevik Kuvvet ve Polis Özel Harekat müdürlüklerini ederek, görevi başında bulunan polislere karanfil dağıttılar.

















MUTLU SARIGÜL