Polisler gençleri uyarıyor

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü ekipleri, siber suçlarla mücadele konusunda gençleri bilinçlendiriyor. Dağıtıkları broşürlerle birçok konu hakkında bilgiler veren ekipler, sanal hırsızlar konusunda gençleri uyardı.

KOLAY OLAN PAROLALAR SIKÇA KULLANILIR

Ekipler, “PC’nize keylogger bulaşmış olsa bile sanal klavye kullanımı hesabınızın ele geçirilmesi riskini azaltır. Bazı casus yazılım veya virüsler e-posta yoluyla bulaşabilir. Bundan dolayı tanımadığınız kişilerden gelen veya şüpheli görünen e-postaları açmayın. Bilgisayarınıza bir e-mail ya da internetten indirdiğiniz film, müzik ve çoğu ücretsiz programların içinde olan bir virüs, gizlenmiş olarak siz farkında olmadan bilgisayar, tablet ve mobil telefonlarınıza yüklenir ve şifreleriniz çalınmış olur. parolanızı kırmak isteyen hackerlar, öncelikle herkesin kullandığı parolaları dener. ‘şifre’, isminiz, ‘1234’ gibi tahmin edilmesi çok kolay olan parolalar sıkça kullanılır. Eğer birinci yöntem işe yaramadıysa bu sefer de sosyal ağ web sayfanızdan gelmiş gibi parolanıza girmeniz gerektiğini söyleyen sahte bir e-posta gönderebilir ve şifrenizi girmeniz istenir” diye bilgiler verdiler.

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