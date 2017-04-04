Malatya'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasına ilişkin 26 tutuklu 76 sanıklı davada 2'nci duruşma başladı. Dünkü duruşma için 19 tutuklu sanık, cezaevinden geniş güvenlik önlemleri altında duruşmanın görüldüğü Yakınca Spor Salonu'na getirildi.

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülen duruşmada ilk olarak tutuksuz yargılanan sanık Ersin Yıldırım dinlendi.

“EŞİM VE KIZIM ENDİŞELENDİ”

Tutuksuz yargılanan sanıklardan dönemin 2. Ordu Komutanlığı Hareket Kurmay Yar Başkanı Tuğgeneral Ersin Yıldırım’ın savunması alındı. Yıldırım savunmasında, “Eşim ve 12 yaşımdaki kızım çok endişelendi. Eli kanlı terör örgütü darbecilerin beni de yakalayıp infaz etmemeleri için kayınbiraderimin evine şahsi arabamla geçtim. 18 Temmuz’da 2. Ordu Karargahına giriş yaptık. Dinlenmek için odama geçtim ve bir süre sonra polis tarafından gözaltına alındım. Ben Malatya’ya kendi isteğimle geldim. Darbeci olsam kendi isteğimle buraya gelmezdim. Ben 30 yılımı TSK’da vatanıma hizmet ederek geçirdim. 15 Temmuz gecesi gerçekleşen kalkışmayı her zaman lanetledim. Hayatımın her döneminde anayasal düzene bağlı kaldım” dedi.

“OKUNUP ÜFLENMİŞ DOLAR DEĞİLDİR”

FETÖ/PDY üyesi olmadığını savunan Yıldırım, çantasında çıkan 1 dolar ile ilgili olarak savunmasında, “Bu husus kayıt altına alınmış ve üzerimde 1 dolar çıkmamıştır. Makam odam uzman ekiplerce aranmış ve hiçbir suç unsuruna rastlanılmamıştır. Evimde 28 Temmuz’da arama yapılmış ve bütün aramalarda suç unsuruna rastlanılmamış. Ancak 29 Temmuz’da makam odamda yeniden arama yapılmış ve omuz çantasının içerisinde 1 dolar ve flaş bellek bulunduğu tutanaklara yansımıştır. Uzman ekiplerin 2 defa aramasına rağmen bulunmayan 1 dolar, sonraki aramada askerler tarafından bulunmuştur, bu manidar ve tuhaftır. Görevli olarak yurt dışı seyahatlerim oldu. Ve bu paralar oradan kalmıştır. Kaldı ki eşim ve benim adıma döviz hesabımız da vardır. Bulunan 1 dolar ABD’nin Pensilvanya kentinden okunup üflenmiş olarak gönderilen dolar değildir. Odamda bulunan dolarlar, banka ve döviz bürolarından rahatça alınabilen dolarlardır. Benim üzerimde de hiçbir zaman 1 dolar çıkmadı. Tahminim bende böyle bir algı oluşturulmaya çalışılmıştır” ifadelerinde bulundu.

“TELEFONUMDA BYLOCK OLDUĞUNU AVUKATIMDAN ÖĞRENDİM”

Yıldırım savunmasının devamında şunları söyledi:

“Yurtta Sulh Konseyinin listesinde ismim bilgim dışında hazırlanmıştır. Mesnetsiz ve kanunsuz bir şekilde hazırlamış bir kağıt parçasıdır. Görevime verilmiş bir emir yoktur, sözde emirlere uymadığım da ortadadır. Bu liste birilerinin kanunsuz olarak yazdığı ve benim de haberimim olmadığı bir kağıt parçasıdır. Başarışız darbe girişimi sonrası örgüt üyesi olsaydım eğer bu programı silerdim ve imha ederim. Çünkü sonradan iddianamelerde okuduğum kadarıyla FETÖ’nün telefonlarının imhası yönünde talimat varmış. Ama ben 19 Temmuz’da kendi isteğimle Malatya’ya döndüm. Eğer isteseydim bu süre zarfında telefonu imha eder ya da format atardım. Telefonumda ‘ByLock’ çıktığını avukatım aracılığı ile öğrendim ve şok oldum. Bir anlam veremedim” diye konuştu.

ByLock programını ilk kez darbe sonrası çıkan haberlerde okuduğunu anlatan Yıldırım, “Bu programı kullanarak kimseyle haberleşmedim talimat almadım. MİT’in raporunda da ‘ByLock’ kullanan sanıklar arasında ismim yoktur. Söz konusu raporda programın indirilmesinde kullanılan mail adresi de bana ait değildir” sözlerini kullandı.

“BİR ŞEYDEN HABERİMİZ YOKTU”

Ersin Yıdırım’ın savunmasının ardından görüntülü sistemle savunması alınan ve tutuksuz yargılanan Er Burak Y. savunmasında, “15 Temmuz gecesi Üsteğmen Hüseyin Çakıcı bizi kaldırdı üstümüzü giyindik, aşağı indik, muhafız bölüğüne geçtik. İbrahim Dede bize mevzi almamızı söyledi. Ben de Ani Müdahale Mangası karşısında mevzi almış durumdaydım. O sırada çatışma vardı, bir şeyden haberimiz yoktu. İbrahim Dede bize ateş etme emri verdi. Üzerimize çok fazla ateş vardı. İbrahim Dede asker, polis kim gelirse ateş edeceksiniz diye tehdit etti. Biz de mecburen havaya bir el ateş ettik. Arkadaşımız vurulduğunda kargaşa içerisinde kaçtık. Sonra polislere teslim olduk” dedi.

“HAİNLER GELİYOR ATEŞ EDİN”

Burak Y.’nin savunmasının ardından Onbaşı Furkan E. savunmasında, “Üsteğmen Hüseyin Çakıcı, bize silah ve hücum yeleği giymemişi istedi. Koğuşlar bölgesine gittik. İbrahim Dede gelerek bize mevzi almamızı istedi. Ben de Kemal Keskin’in yanına giderek mevzi aldım. ‘Hainler geliyor ateş edin’ dedi. Biz de ‘komutanım bunlar halk, polis’ dedik, onlar ‘hain’ dediler. ‘Sıkın yoksa ben size sıkacağım’ dedi, tehdit etti. Biz de havaya sıktık birkaç el. Sonra koğuşlar bölgesine geçtik. Polise teslim olduk” şeklinde savunmada bulundu.



“POLİSE NİŞAN ALIN DİYE EMİR VERDİLER”

Mahkemede görüntülü sistem ile savunması alınan Er Mustafa K. ifadesinde, “Yüzbaşı Kemal Keskin bağırmaya başladı. Kapının önüne zırhlı polis aracı geldi. Kemal Keskin ateş etmeye başladı, bize de ‘ateş edin’ diye emir verdi. Sonra geç saatlerde polis aracından bize doğru ateş edilmeye başlandı. 155 polisi aradım. Sonra Kemal Keskin bize ‘ateş edin, ateş etmeyeni vururum’ dedi. Bütün emirleri Kemal Keskin’den aldım. Drone’a doğru ateş edin emri verildi” dedi.

“POLİSİN ATEŞ AÇTIĞINI GÖRMEDİM”

Tutuksuz yargılanan sanık Hüseyin D. ise darbe girişimi günü koğuşta silah sesleri üzerine uyandıklarını öne sürerek, "Kemal Yüzbaşı mevzi almamız için emir verdi, bir kere havaya ateş açtım. Sonra drone’a silahla ateş açtık. Koğuşa tekrar gittiğimizde polisi arayarak teslim olduk. Ben polisin ateş açtığını görmedim" ifadesinde bulundu.

“AMACIM BİR AN ÖNCE DIŞARIYA KAÇMAKTI”

SEGBİS üzerinden duruşmaya katılan tutuksuz sanıklardan Yakup A. da diğer askerler gibi emirleri Kemal Keskin ve Hüseyin Çakıcı’dan aldıklarını öne sürerek, “Nizamiye bölgesinde saat 5-6 sıralarıydı. Kemal Keskin Yüzbaşı bize mevzi almamızı söyledi. Bir yandan sela, bir yandan halkın sesleri geliyordu. Havada belirlenen drone’u gören Kemal Keskin bize ateş emri verdi. Daha sonra karşı taraf da bize ateş etmeye başladı. Bu sırada yanımdaki arkadaşım kolundan vuruldu. Biz de Kemal Keskin komutana ‘Napacağız komutanım arkadaşımız vuruldu’ dedik. O da bize ‘Bırakın orda kalsın bir şey olmaz’ dedi. Yusuf arkadaşım ise ‘Burada bırakamayız’ dedi. Daha sonra Avni arkadaşımızı revire götürdü. Ateş iyice çoğalmıştı. Geriye doğru kaçtığımız sırada bir arkadaşımız daha vuruldu. Ben de 2 el havaya doğru ateş ettim, amacım bir an önce dışarıya kaçmaktı” dedi.

“LAVABODAN 5-6 ARKADAŞ İLE KAÇTIK”

Mahkemede görüntülü sistem ile savunması alınan ve tutuksuz yargılanan Er Semih A. ise savunmasında,“15 Temmuz’da koğuşta yatıyorduk. Kemal Keskin 10 tane asker istemiş arkadaşlar bizleri uyandırdılar, AMM’ye gittik. Kemal Keskin bizi karşıladı. Bu sırada Malatya Valisi nizamiyeye geldi. Kemal Keskin Valiyi karşıladı ve içeriye girmesine müsaade etmedi. Kemal Keskin’i biri aradı Fatih Kılınç’ın öldüğünü söyledi. Keskin’de ‘hepimiz burada şehit olacağız’ dedi. Daha sonra Kemal Keskin bizi komuta katına götürdü ve aşağı kata indik. İbrahim Dede’yi ilk defa orada gördüm. Televizyonda darbe girişimi olduğunu ilk defa gördüm. Ne olduğunu da bilmiyordum. Lavabodan 5-6 arkadaş ile kaçtık” sözlerine yer verdi.

“DOLDUR-BOŞALT YAPILDI”

Mahkeme Başkanı Vedat Koç’un ‘Kemal Keskin Valiye silah çekti mi?’ sorusuna, ise Semih A., “Doldur boşalt yapıldı, Kemal Keskin emir verdi” dedi.

“ANANIZ DA OLSA BABANIZDA OLSA İÇERİ KİMSE GİRMEYECEK”

Sanık Yusuf E., savunmasında,darbe gecesi koğuşlarda oldukları sırada bir askerin gelerek kendilerini çağırdığını anlatarak, Binbaşı İbrahim Dede’nin kendilerine mühimmat verdiğini iddia etti. Tutuksuz sanık Hasan G., akşam saatlerinde silahlıkta nöbet tuttuğu sırada 2 başçavuşun gelerek silah aldığı sonrasında ise bir erin gelerek Hüseyin Çakıcı’nın silah istediğini söylediğini öne sürdü. Turan A. da, diğer tutuksuz sanıkların söylemlerini tekrarlayarak bombalı araç ihbarı üzerine silahlanıp aşağı indiklerini öne sürdü. Ölü olarak ele geçirilen Fatih Kılınç Binbaşının kendilerini 2. Nolu Nizamiyeye götürüp Yüzbaşı Kemal Keskin’e teslim ettiklerini belirten Avcı, burada Keskin’in “Kimse içeri girmeyecek ananız da olsa babanızda olsa içeri kimse girmeyecek” diye konuştuğunu söyledi.

Kemal Keskin’in ‘Ateş edin yoksa kafanıza sıkarım’ dediğini öne süren Turan A., Mahkeme Başkanı Vedat Koç’un sorularını yanıtladı. Koç’un ‘Dışarı doğru kim ateş ediyordu’ sorusuna Turan A., “Kemal Keskin sürekli M5 ile şarjör değiştirip ateş ediyordu” diye konuştu.

“ATEŞ ET YOKSA KAFANA SIKARIM “

Görüntülü sistemle mahkemede savunması alınan tutuksuz yargılanan erler Sercan A., “Üsteğmen Hüseyin Çakıcı, ‘Vatanını milletini seven gelsin, gün bugün.’, ‘Bombalı araç içeri girecek’ dedi. Bizleri aşağı çağırdı” diye konuştu. Öte yandan Sercan A., savunmasının devamında, 1. Nolu Nizamiyeye gönderken Yüzbaşı Kemal Keskin’in kendilerini gördüğünü ve mevzi alınması emrini verdiğini öne sürdü. A., yine Keskin’im emri ile drone’a ateş açtıklarını ileri sürdü. Sonrasında çatışmanın yükseldiğini belirten sanık A., 3 arkadaşı ile birlikte içeri doğru kaçtıklarını söyledi. Sercan A., ilerleyen saatlerde Hüseyin Çakıcı’nın gelerek kendileri alıp polise teslim ettiğini belirtti.

















TAHİR ÖZÇELİK