06 Mart 2017 Pazartesi

Polis, okul önü ve çevrelerinde denetimlerini sürdürüyor

Malatya Polisi, okul önü ve çevreleri ile park, bahçe ve metruk binalara yönelik denetimlerini sürdürüyor.

06 Mart 2017 Pazartesi 16:41
Polis, okul önü ve çevrelerinde denetimlerini sürdürüyor
  Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Narkotim Ekiplerince Yeşilyurt İlçesinde okul önü ve çevreleri ile park, bahçe ve metruk binalara yönelik denetimler yapılıyor. Okulla alakası olmayan şahısların kimlik kontrolleri yapılarak okul çevresinden uzaklaştırıldığı denetimlerde, okul çevresindeki iş yerleri ve park bahçeleri de kontrol ediliyor. Polis ekipleri, sohbet ortamında bir araya geldikleri öğrencilere suç ve suçlularla ilgili bilgilendirme yapıyor.
Ekipler, okul ve çevrelerini sıkı kontrol altında tutarak, suç ve suçlulara fırsat tanımıyor.
İHA
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