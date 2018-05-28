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Polis Akademisi Bekçi Alıyor

Birçok kişi tarafından sabırsızlıkla beklenen haber geldi. Edinilen bilgiye göre Polis Akademisi 73 ilde 7 bin bekçi alacak. Kesin olmayan bilgiye göre ise Malatya’da 110 bekçi alımı gerçekleştirilecek.

Polis Akademisi Bekçi Alıyor

Birçok kişi tarafından sabırsızlıkla beklenen haber geldi. Edinilen bilgiye göre Polis Akademisi 73 ilde 7 bin bekçi alacak. Kesin olmayan bilgiye göre ise Malatya’da 110 bekçi alımı gerçekleştirilecek.

28 Mayıs 2018 Pazartesi 10:29
Polis Akademisi Bekçi Alıyor

Bekçi alımları için geri sayım devam ederken, her gün yeni bilgiler aktarılıyor. Bu anlamda Polis Akademisi 73 ilde 7 bin bekçi alacak. Bekçilerin eğitimi de Akademi tarafından verilecek.

DAHA ÖNCE VALİLİKLER ALIM YAPIYORDU

Bekçi alımı için başvuru tarihi ve şartları, Polis Akademisinin "www.pa.edu.tr" internet sitesinden duyurulacak. 2017 Kasım ayında 15 il için 7 bin bekçi alımı valilikler tarafından yapılmıştı. Valilikler tarafından alımı yapılan ve eğitimleri il emniyet müdürlüklerince verilen çarşı ve mahalle bekçilerine ilişkin yönetmelik değişikliği 2 Mart 2018'de yürürlüğe girdi ve bekçi alım ve eğitim yetkileri Polis Akademisine aktarıldı.

BAŞVURU ŞARTLARI

Çarşı ve mahalle bekçisi alım başvuru şartları ise özetle şu şekilde:

“Türk vatandaşı olmak.
İlkokulu bitirmiş olmak.
Askerlik ödevini bitirmiş olmak.
18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak.
Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak.
Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak.
Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak.
Memuriyete engel bir hali bulunmamak.
Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.
Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.
Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya İdari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı İdari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak.
Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.
Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak.
Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak.
Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak.”

Öte yandan kesin olmayan bilgilere göre, paylaşılan listelerde Malatya’dan da bekçi alımı olacağı söylendi. Buna göre, kentte 110 bekçi alımı yapılacak.

busabahmalatya.com

TÜRKAN YILDIZ

Anahtar Kelimeler:
MalatyaPolis Alımı
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