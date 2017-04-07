Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Suriye’nin İdlip kentinde gerçekleşen insanlık dışı saldırıyı nefretle kınıyorum. Genç yaşlı demeden insanları katledenleri Allah’a havale ediyorum” dedi.
07 Nisan 2017 Cuma 12:55
Nisan Ayı 1. oturumunda encümen üyeleri ile ihtisas komisyonlarında görev alacak üyeleri belirleyen Yeşilyurt Belediye Meclisi, 2. turumunda komisyonlardan gelen raporlar ve teklifleri tek tek görüşerek karara bağladı.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat Başkanlığında gerçekleşen toplantıda ağırlıkla imar maddelerini görüşülürken 9 madde Mayıs’da görüşülmek üzere ertelenirken, bir madde ise İmar Komisyonuna havale edildi.
Meclis toplantısında Türkiye Diyanet Vakfı tarafından başlatılan ‘Hediyem Kur’an olsun’ kampanyasının desteklenmesini oy birliği ile kabul edilirken Sütlüce Mahallesinde mülkiyeti Yeşilyurt Belediyesine ait bir arsanın da 300 metrekarelik bölümünün Kur’an Kursu yapılarak Yeşilyurt İlçe Müftülüğüne tahsis edilmesi kararlaştırıldı. Toplantıda ayrıca 2007 yılında Osmaniye’de teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen Komando Onbaşı Mustafa Baltacı’nın isminin Özalper Mahallesi Güllü Sokak’ta bulunan parka verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
Meclis, 2017 yılında gençler, kadınlar, çocuklar ve engelli vatandaşlara yönelik düzenleyeceği sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler için Yeşilyurt Kent Konseyine Belediye Kanununun 76’ncı maddesi gereğince 200 bin TL para yardımında bulunulmasını da onayladı. Yeşilyurt Belediye Meclisinin AK Partili Üyesi Hüseyin Kalan’ın istifasıyla ilgili Meclis Üyelerine bilgi verildi.
Polat, “İdlip’teki alçak saldırıyı kınıyorum”
Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, toplantı bitiminde yaptığı konuşmada, Suriye’nin İdlip kentinde kimyasal silahlarla gerçekleşen saldırının insanlık dışı olduğunu söyledi.
İdlib'te düzenlenen saldırıda çoğu çocuk onlarca insanın hayatını kaybetmesinden derin bir üzüntü duyduklarını ifade eden Polat, “Suriye’nin İdlip kentinde geçtiğimiz günlerde kimyasal gazlarla gerçekleşen, onlarca insanın hayatını kaybettiği insanlık dışı saldırıyı en ağır biçimde kınıyoruz. İnsan olan, vicdan sahibi olan hiç kimse bu alçaklığı yapamaz. Dünyanın gözü önünde gerçekleşen bu katliam tüm insanlığa yapılmıştır. Dünyadaki örgüt ve kuruluşlarında iflas ettiği çok açıktır, hiçbir değerleri yoktur. Bu yaşananlara sessiz kalmak, duyarsız yaklaşmak ancak vicdanları körelmiş, kalpleri kararmış insanlara mahsustur. Görüntüleri izlerken kanımız dondu, böyle bir vahşeti yapan ve yaptıranları Allah’a havale ediyorum. Cenab-ı Hak zulüm ve baskı altında olan, hain saldırıların hedefindeki tüm kardeşlerimizin yardımcısı olsun” diye konuştu.
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