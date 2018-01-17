POLAT: UYANIK OLALIM

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Malatya Şube Başkanlığı, Tecde Yardımlaşma Derneği ve Tecde Aile Sağlık Merkezini ziyaret ederek, yapılan çalışmalar ve faaliyetler hakkında bilgi aldı. TEMAD Malatya İl Başkan Vekili Hüseyin Çetin, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ı ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını söyledi. TEMAD Malatya Şubesinin 750 üyesiyle Malatya’nın en büyük sivil toplum kuruluşu olduğunu hatırlatan Başkan Vekili Çetin, “Burası öncelikle rehabilite merkezidir, Silahlı Kuvvetlerde emekli olan bir astsubay bir kahve köşesi veya eğlence merkezine gidip oturmak yerine buraya geliyor. Bizler bir araya gelerek ekonomik, sosyal ve kültürel bütün problemlerimizi dernek çatısı altında tartışıyoruz ve konuşuyoruz. Milli Eğitim İl Müdürlüğümüzle dirsek temasında olmak kaydıyla okullarda askeri eğitim ve seferberliğe yönelik eğitim çalışmaları düzenliyoruz. Yardıma muhtaç, hasta veya zorda olan birisi olduğu zaman hemen toplanıyoruz, yardım ediyoruz, ziyaret ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında sosyal birliktelik kavramının önemine dikkat çeken Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, “Toplumumuzda sorun ve sıkıntıların aşılmasında birlikte hareket edilmesi önemlidir, sivil toplum kuruluşlarının faaliyetleri ve çalışma alanları bununla ilgilidir. Yeşilyurt Belediyesi olarak sivil toplum kuruluşlarımızla katılımcı belediyecilik anlayışımız gereği birlikte hareket etmeye önem veriyoruz. Ülkelerin gelişmişlik düzeyi sivil toplumun gelişme düzeyi ile direk bağlantılıdır. Sivil toplum kuruluşlarımızın güçlenmesi ve gelişmesi gerekmektedir. Birlik ve beraberlik kavramını çok sıkı ve güçlü tutmamız gereken bir dönemden geçmekteyiz. Bu kavramı yıkmak ve parçalamak isteyenler iç ve dış mihraklar geçmişte olduğu gibi bugünde vardır, hepimizin uyanık olması lazım. Parçala, böl ve yut anlayışını politika haline getirip bizim kardeşliğimizi bölmeye çalışanlara karşı birlikte hareket etmeliyiz. Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Malatya Şube Başkanlığımızı bu çerçevede ziyaret ederek fikir alış verişi yaptık, bizleri samimi ve güzel bir şekilde ağırlayan Başkan Vekilimiz ve yöneticilere teşekkür ediyorum. Türkiye’de 100 bine yakın, Malatya’da ise 750 üyesi bulunan TEMAD bu açıdan önemli sivil toplum kuruluşlarımız arasındadır. Emekli astsubayların ortak faaliyetlerde bulunması, birlikte çalışmalar yapması her açıdan kıymetli ve değerlidir. Sıkıntısı olan bir vatandaşımız için el ele verilmesi, yardımda bulunulması takdire şayandır. TEMAD Malatya Şubesine çalışmalarında başarılar dilerim” dedi.



Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat daha sonra Tecde Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine giderek burada sürdürülen faaliyetler hakkında bilgiler aldı.

Tecde Mahalle Muhtarı Ali Yiğit’in de yer aldığı ziyaretin ardından Tecde Aile Sağlık Merkezine geçen Başkan Polat, sağlık çalışanlarıyla sohbet ettikten sonra Aile Hekimliği Uzmanı Uzm. Doktor Şule Barış’a kahve takımı hediye etti.



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