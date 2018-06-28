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Polat'tan öğrencilere müjde...

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, hafta sonu YKS sınavına girecek öğrencilere başarılar dileyerek, sınav gününde tüm otobüslerin sınav öğrencilerini ücretsiz taşıyacağını söyledi. 

Polat'tan öğrencilere müjde...

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, hafta sonu YKS sınavına girecek öğrencilere başarılar dileyerek, sınav gününde tüm otobüslerin sınav öğrencilerini ücretsiz taşıyacağını söyledi. 

28 Haziran 2018 Perşembe 15:06
Polat'tan öğrencilere müjde...

Geleceğimizin teminatı olan gençlerin hafta sonunda çok önemli bir sınava gireceklerini belirten Başkan Polat, “Modern dünya ve çağdaş yaşamın en önemli parametrelerinden birisi olan eğitimin önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Bilgi çağı olarak adlandırılan yüzyılımızda artık milletler bilgiyle yarışmaktadırlar. Devletimizi ve milletimizi muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak olan gençlerimiz, hafta sonunda çok önemli bir sınava girecekler. Eğitim hayatının son aşamasına hazırlanan Lise son sınıfındaki öğrencilerimiz, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile mesleki hayatlarına yön vereceklerdir. Sınava girecek bütün öğrencilerimize üstün başarılar diliyorum. Rabbim emeklerini boşa çıkarmasın. Umarım tüm öğrencilerimiz hedefledikleri puana ulaşarak, istedikleri bölümü kazanmaya muvaffak olurlar” ifadelerine yer verdi. 

Sınava girecek öğrencilere otobüsler bedava 
Bu arada YKS sınavının yapılacağı 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde, sınav öğrencileri MOTAŞ ve Özel Halk Otobüslerinden ücretsiz olarak faydalanacak. 
Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, öğrencilerinin sınav yerlerine rahat bir şekilde ulaşmaları için tüm otobüslerin ücretsiz olacağı müjdesini vererek, “30 Haziran Cumartesi günü yapılacak olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 1 Temmuz Pazar günü yapılacak olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavlarına girecek olan öğrenciler, sınav giriş belgelerini göstererek, otobüslere ücretsiz olarak binebilecekler” diye konuştu. 

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Anahtar Kelimeler:
MalatyaHacı Uğur PolatYKS
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