Polat'tan esnaflara ziyaret

Yoğun ilgi altında ziyaretlerde bulunan Polat, Beyazay Derneği'ni de ziyaret etti. Polat, Beyazay Derneği'nin Malatya'ya ayrı bir değer ve anlam kattığını ifade etti.

Polat, AK Parti'nin engelli engelsiz, yaşlı genç, büyük küçük milletin hizmetkarı olduğunu belirterek, "AK Parti davası, bu milletin hizmetkarı olma davasıdır. Özellikle de dezavantajlı guruplar ve engeli kardeşlerimize, AK Parti iktidarları döneminde çok önemli avantajlar sağlandı. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak da engelli kardeşlerimiz için birçok projeler uygulamaktayız. Engelliler Yaşam ve Spor Merkezi'mizin inşaatı sürüyor, bu yıl içerisinde açılışını gerçekleştireceğiz. Kent Konseyi çatısı altında Engelliler Merkezi'miz var. Engelli kardeşlerimiz için özel hizmetler sunuyoruz" şeklinde konuştu.

Toplumda her an herkesin engelli adayı olduğunu kaydeden Polat, "Bu kardeşlerimiz bizim canımız, ciğerimiz. Herkes bir engelli adayıdır. Engelli kardeşlerimizin normal yaşamlarını sürdürebilmeleri içinde yerel yönetimler olarak altyapıyı hazırlamamız gerekiyor. Bu anlamda da güzel çalışmalarımız var. Çalışmalarımızda sürecek" dedi.

Polat, 24 Haziran'da Türkiye'nin önemli bir seçime gideceğini de ifade ederek, "24 Haziran'da demokrasi şöleni olacak. Sandıklarımıza sahip çıkacağız" diye konuştu.

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