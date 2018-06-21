Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 26°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
95057
ALTIN
192.694
DOLAR
4.7244
STERLİN
6.2562
EURO
5.4834

Polat, Şehit Özdemir için başsağlığı mesajı yayınladı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, PKK’lı teröristler tarafından şehit edilen Malatyalı sözleşmeli Piyade onbaşı Ali Seydi Özdemir için bir başsağlığı mesajı yayınladı. 

Polat, Şehit Özdemir için başsağlığı mesajı yayınladı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, PKK’lı teröristler tarafından şehit edilen Malatyalı sözleşmeli Piyade onbaşı Ali Seydi Özdemir için bir başsağlığı mesajı yayınladı. 

21 Haziran 2018 Perşembe 15:37
Polat, Şehit Özdemir için başsağlığı mesajı yayınladı

Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, mesajında terörü lanetleyerek, "Son yıllarda teröre karşı elde edilen büyük başarılarla dağılma noktasına gelen terör örgütleri, ülkemizdeki barış, huzur ve kardeşlik ortamını bozmak için hain bir saldırı düzenlemiştir. Bu hain saldırıda gözünü kırpmadan Vatan nöbeti tutan evladımız sözleşmeli Piyade Onbaşı Ali Seydi Özdemir şehit olmuştur. Öncelikle şehidimize Allah’tan rahmet, ailesi, silah arkadaşları ve milletimize başsağlığı diliyorum. Terörü ve terör destekçilerini şiddetle kınıyorum. Terör ve terör destekçileri şunu iyice bilmeliler ki, vatanı ve milleti için bu ülkedeki 80 milyon kişi seve seve canını verir. Bitme noktasına gelen taşeron terör örgütleri son çırpınışlarını yapmaktadır. Terör ve terör destekçileri, devletimizin kudreti, hükümetimizin iradesi güvenlik güçlerimizin mücadelesi ve halkımızın da desteğiyle yok edileceklerdir. Bunda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Vatanı için şehitlik mertebesine ulaşan Piyade Onbaşı Ali Seydi Özdemir ve diğer şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Vatan sağolsun" ifadelerini kullandı. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaŞEHİTMesajHacı Uğur Polat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Enver Kiraz'dan açıklama...
Enver Kiraz'dan açıklama...
Genç öğretmen ve babası son yolculuklarına uğurlandı
Genç öğretmen ve babası son yolculuklarına uğurlandı
Ermeni Meselesi ve Gerçekleri Konferansı yapıldı
Ermeni Meselesi ve Gerçekleri Konferansı yapıldı

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim