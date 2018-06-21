Polat, Şehit Özdemir için başsağlığı mesajı yayınladı

Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, mesajında terörü lanetleyerek, "Son yıllarda teröre karşı elde edilen büyük başarılarla dağılma noktasına gelen terör örgütleri, ülkemizdeki barış, huzur ve kardeşlik ortamını bozmak için hain bir saldırı düzenlemiştir. Bu hain saldırıda gözünü kırpmadan Vatan nöbeti tutan evladımız sözleşmeli Piyade Onbaşı Ali Seydi Özdemir şehit olmuştur. Öncelikle şehidimize Allah’tan rahmet, ailesi, silah arkadaşları ve milletimize başsağlığı diliyorum. Terörü ve terör destekçilerini şiddetle kınıyorum. Terör ve terör destekçileri şunu iyice bilmeliler ki, vatanı ve milleti için bu ülkedeki 80 milyon kişi seve seve canını verir. Bitme noktasına gelen taşeron terör örgütleri son çırpınışlarını yapmaktadır. Terör ve terör destekçileri, devletimizin kudreti, hükümetimizin iradesi güvenlik güçlerimizin mücadelesi ve halkımızın da desteğiyle yok edileceklerdir. Bunda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Vatanı için şehitlik mertebesine ulaşan Piyade Onbaşı Ali Seydi Özdemir ve diğer şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Vatan sağolsun" ifadelerini kullandı.

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