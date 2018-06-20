Polat: "Özsan Sanayi Sitesi ihtiyaçlara cevap vermiyor”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat Özsan Sanayi Sitesi esnafları ile kahvaltılı programda bir araya geldi.

Özsan Sanayi Sitesi'nde gerçekleşen programa, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, SS Öz Malatyalılar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatif Başkanı Şemsettin Alkan ile sanayi esnafı katıldı.

Polat, sanayi sitesinin ihtiyaçlara cevap veremediğini belirterek, “Buradaki esnaflarımızın yer konusunda bizlerden talepleri vardı. Bununla ilgili çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özsan Sanayi Sitemizin muhakkak yenilenmesi gerekiyor. Yıllar öncesinin şartlarına göre yapılmış olan bu alan, ihtiyaçlara cevap vermekte yetersiz kalıyor. Teknolojik gelişmeleri dikkate aldığımız zaman bu alan küçük geliyor. Yer tahsisi konusunda alternatif alanlarla birlikte çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

Yer tahsisi konusunda çalışmaların sürdüğünü belirten Başkan Polat, “İnşallah yer konusu hallolduktan sonra Malatyamıza yakışır bir şekilde hep birlikte yeni bir siteyi hayata geçireceğiz, Büyükşehir Belediyesi olarak bizler her zaman esnafımızın yanındayız. Böyle güzel bir program düzenleyerek bizleri bir araya getiren başta kooperatif başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Programda birer selamlama konuşması yapan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, programdan dolayı teşekkür ederek, esnafların sorun ve önerilerinin takipçisi olacaklarını söyledi.

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