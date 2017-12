Öğretmenler ve öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılanan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Okul Müdürü Muhammed Uykun ve eğitimcilerden okulun fiziki durumu ve öğrencilerin başarı seviyesi hakkında bilgi aldı.

“EN ÖNEMLİ YATIRIM İNSANA YAPILAN YATIRIMDIR”

Okulun konferans salonunda düzenlenen söyleşiye yoğun ilgi gösteren öğrencilere başarıya giden yolda azimli bir şekilde çalışmaları konusunda tavsiyelerde bulunan Belediye Başkanı Polat, “Yeşilyurt Belediyesi olarak ilçemizdeki eğitim kalitesinin yükselmesi adına çaba sarf ediyoruz. Bu kapsamda; eğitim içinde bulunan gençlerin gelişmesini sağlayacak her türlü oluşumun içinde olmak, imkân sağlamak, teşvik etmek, sorunlarına çözüm getirmek için hizmetlerimize yoğunluk verdik. Sizlerle bir araya gelme nedenimiz; sohbet etmek, dertleşmek ve düşüncelerimizi paylaşmaktır. Okullarımızla işbirliği içinde çalışıp fikir alışverişi yaparak, sizlerin geleceğe daha sağlam adımlarla yürümeniz için elimizden geleni yapıyoruz. Hiç şüphesiz en önemli yatırım insana ve çocuklarımızın geleceğine yapılan yatırımdır” diye konuştu.

Öğrencilerden sürekli okumalarını isteyen Başkan Polat, “Cenabı Allah’ın Kuran-ı Kerim’de emrettiği gibi bir kavmin efendisi o kavme hizmet edendir, biz milletimizin, siz değerli öğrencilerimizin hizmetindeyiz. Biz küçüklükten beri büyüklerimizden, hocalarımızdan insanlara faydalı olmayı, vatanımızı, milletimizi sevmeyi, ecdadımıza layık olmayı öğrendik, bu anlayışı hayatımızın temeline yerleştirip eğitim ve meslek hayatımızın her evresinde bu düsturu ortaya koymaya çalıştık. Seçilmiş veya atanmış bir makama gelmek için zengin olmak, varlıklı olmak gerekmiyor. Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza, bakanlarımıza, milletvekillerimize ve belediye başkanlarının aile hayatlarına bakın hep dar gelirli aile yapıları vardır, özel bir aile yapıları yoktur, toplum içinden çıkmışlardır. Sayın Cumhurbaşkanımız Anadolu insanını iktidara taşımıştır. Önemli olan okumak, çalışmak, hedef belirlemek ve kararlı olmaktır. Kendinizi çok iyi yetiştirip o makamlara bir gün siz geleceksiniz ve bu aziz millete en güzel hizmetler sunacaksınız. İlk emri ‘Oku’ olan bir dinin mensuplarıyız, Allah’ın ilk emrini yerine getirmekten başka bir çaremiz yoktur” şeklinde konuştu.

“İMAM HATİPLİLERİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER KALKTI”

İmam hatipten mezun olduğu dönemlerde yaşadıkları sıkıntılardan bahseden Başkan Polat, son yıllarda yapılan düzenlemelerle birlikte İmam Hatiplerin önlerindeki bütün engellerin kalktığını, artık kalitenin tartışıldığı bir zamanda olduklarını ifade ederken, öğrencilerden çok çalışmalarını istedi.

Geçmiş yıllarda imam hatip liseleri başta olmak üzere tüm meslek liselerine karşı var olan ön yargıya dikkat çeken Belediye Başkanı Polat, “Bizim dönemimizde imam hatipte okumak, kariyer planlaması yapmak çok zordu, engeller vardı. 28 Şubat darbe döneminde yaşananlar ortada, çok ciddi baskı ve zulümler yapıldı. Memleketin çok kıymetli gençlerinin önüne engel koydular ancak yapılan düzenlemelerle imam hatiplilerin önündeki engeller kaldırıldı. Türkiye her alanda gelişti ve büyümeye devam ediyor. Geçmişteki ayrımcılık anlayışı ortadan tamamen kalktı, eğitiminiz için her türlü imkân ve şartlar sunulmuş durumda, sizlerinde bu fırsatı iyi değerlendirmenizi istiyoruz. Vatanına ve milletine faydalı bireyler olmak için kendinizi her alanda geliştirmeniz, bulunduğunuz noktayı yeterli görmeyerek daha çok çalışmanız gerekmektedir. Dünyayı tanımak, teknolojiyi ve bilimi muhakkak takip etmeniz lazım, dünya hızla değişiyor, bu değişime ayak uydurmanın yolu bol bol kitap okumak ve araştırma yapmaktır. Ecdadımız 600 yıl boyunca tüm zorluklara rağmen bunu başardıysa torunları olarak ta bu emanete sahip çıkacağız, ecdadımıza layık nesiller olacağız” ifadelerine yer verdi.

Söyleşide öğrencilere eğitim ve meslek hayatı ile ilgili tecrübelerini paylaşarak tavsiyelerde bulunan Başkan Polat, “Geleceğin teminatı olan siz değerli gençlerimizin devletine ve milletine faydalı bir insanlar olmanız, eğitimli, kültürlü ve bilgili bireyler olarak yetişmeniz için bizler de tecrübelerimiz ve deneyimlerimizle sizlere yol gösterici olmaya gayret ediyoruz, sizin meslek ve eğitim hayatınızdaki başarınız başta ülkemizin geleceği olmak üzere İslam Ümmetinin de geleceğini yakından ilgilendirmektedir” dedi.

HABER MERKEZİ