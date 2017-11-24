15 Temmuz şehidi Zekeriya Bitmez’in isminin verildiği okulda öğrencilerle buluşan Başkan Polat, “Şehitlik çok önemli bir makamdır. Malatya’da başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere Merkez İlçe Belediyeleri, kamu ve kurumlarımız bu konuda önemli bir hassasiyet göstererek şehitlerimizin isimlerini gelecek nesillere aktarmak ve unutturmamak adına Malatya’da okul, park ve çeşitli hizmet alanlarına verilmektedir. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta bizde kendi hizmet bölgemizdeki sosyal tesisler, parklar, meydanlar, cadde ve sokaklara şehit isimlerini vermeye ayrı bir önem göstermekteyiz. Ne 15 Temmuz’u, ne 28 Şubat’ı ,ne 12 Eylül’ü, ne de 12 Mart’ları, darbe dönemlerini asla unutmayacağız. Çünkü darbe bizim hukukumuza ve bağımsızlığımıza yönelik en büyük saldırıdır. Darbe yapanlara karşı sessiz ve suskun kalmayacağız” şeklinde konuştu.

Öğrencilere gelecek eğitim ve meslek hayatlarında dikkat etmeleri gereken konularda önerilerde bulunan Başkan Polat, “Öncelikle her anı mücadeleyle dolu bir hayatta doğru ve güzel bir hayat yaşamak istiyorsanız öncelikle tuttuğunu kopartan, yaptığı işin hakkını sonuna kadar veren, mücadeleyi bırakmayan bir hayat felsefesine sahip olmanız gerekmektedir” dedi.

HABER MERKEZİ