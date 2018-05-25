Polat Minibüsçüler Garajını ziyaret etti

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın ziyaret programına, ESOB Başkanı Şevket Keskin, Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yıldırım, Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanı M. Zeki Soyak, ilgili şube müdürleri ile bazı oda başkanları da katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın ziyaretinin Minibüsçü esnafına vermiş olduğu değeri gösterdiğini belirten Minibüsçüler ve Umumi Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, “Büyükşehir Belediye Başkanımızın ziyareti bizleri son derece mutlu etti. Minibüsçü esnafımızın sorunlarının yer aldığı bir dosyayı Sayın Başkanımıza sunduk. Bu sorunların çözümü noktasında Başkanımızın ilgisini bekliyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a minibüsçü esnafını ziyaret etmelerinden dolayı teşekkür eden ESOB Başkanı Şevket Keskin de “Biz esnafların en büyük şansı Büyükşehir Belediye Başkanımızın esnafı çok iyi tanıyor olması ve esnafın içinden gelmesidir. Minibüs garajının bazı sorunları bulunmakta, ama aslında bu garaj Malatya’mıza yakışmıyor. Yıllarca Buğday Pazarı olarak Malatyalılara hizmet veren bu alanın yerine Malatya’ya yakışan modern bir yapının yapılması daha uygun olacaktır” şeklinde konuştu.

Esnaf odalarının toplumun bütününü ifade ettiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise yaptığı konuşmada, “Esnaf toplumun ana damarıdır. Ahilik teşkilatı bizim için çok önemli. Malatya’mızda bu atmosfer inanılmaz güzel bir şekilde yaşatılıyor. Rabbim bizlerin birliğini, beraberliğini daim eylesin. Minibüsçü esnafın dertlerini sıkıntılarını yerinde görelim diye burada bir araya geldik. Her zaman esnafımızın yanında olmaya gayret gösterdik. Sorunlarla ilgili gerekli çalışmaları yapacağız. Esnaflarımızın daha rahat hizmet verebilmeleri için gerekli çalışmaları gerçekleştireceğiz. Orta ve uzun vadede ise yeni bir Minibüs Garajının Malatya’ya kazandırılması gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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