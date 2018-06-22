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Polat itfaiye personelleriyle bir araya geldi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat itfaiye personellerini ziyaret ederek, “Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak, biz bu milletin hizmetkarıyız, büyük bir aileyiz, tek vücut, tek yüreğiz” dedi. 

Polat itfaiye personelleriyle bir araya geldi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat itfaiye personellerini ziyaret ederek, “Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak, biz bu milletin hizmetkarıyız, büyük bir aileyiz, tek vücut, tek yüreğiz” dedi. 

22 Haziran 2018 Cuma 18:32
Polat itfaiye personelleriyle bir araya geldi

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, beraberinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, daire başkanları ile birlikte  temizlik hizmetleri ile itfaiye personellerini ziyaret etti. 
Temizlik personellerinin Malatya için çok önemli hizmet ürettiğini belirten  Başkan Polat, “Belediyecilik bu millete hizmet etmektir. Temizlik bir şehrin en önemli görsellerindendir. Bir ilde ilk göze gelen o şehrin temizliğidir. Aslan yattığı yerden belli olur. Sizler bu şehrin aslanlarısınız. Biz Malatyalılar olarak bizlere yakışanı yapıyor, şehri tertemiz tutuyoruz. Bu özverili çalışmalarınızdan dolayı hepinizi tebrik ediyor ve kutluyorum. Sizlerin ne kadar çalışkan ve özverili bir şekilde çalıştığınızı biliyorum. Milletimize hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz. Peygamber Efendimiz( sav), ‘Bir kavmin efendisi, o kavme hizmet edendir’ buyurmuştur. Biz bu milletin hizmetkarıyız. Biz büyük bir aileyiz. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak tek bir vücuduz, tek yüreğiz” şeklinde konuştu. 

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, “Belediye İştiraklerinde çalışan personelle bizleri bir araya getiren, buluşturan Büyükşehir Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat’a teşekkür ediyorum” dedi.

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİHacım Uğur PolatÖznur ÇalıkItfaiye Personelleri
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