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Polat engellileri unutmadı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen programda engellilerle bir araya geldi. 

Polat engellileri unutmadı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen programda engellilerle bir araya geldi. 

15 Mayıs 2018 Salı 16:33
Polat engellileri unutmadı

Nikah Sarayı'nda Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen yemekli programa, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, daire başkanları, şube müdürleri ve engelliler ile engelli aileleri katıldı.

Engelliler Haftası nedeniyle bir dizi etkinlikler planladıklarını ancak hava şartları nedeniyle gerçekleştiremediklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, bu yüzden de yemekli bir program düzenlediklerini söyledi. Başkan Polat, “Anneler gününde engelli çocuğu bulunan bir annemizin anneler gününü tebrik ettim. O annenin 4 çocuğu var 3’ü engelli. Bu çocuklar 8, 20 ve 25 yaşında. Hem bedensel hem de zihinsel engelliler. O annemizin şükrünü, sabrını, o çocuklara yaklaşımını gördüğümde, annemize şunu dedim. Sen bu çocuklar ile dünyadayken cennetin anahtarını almışsın. Bizim dinimiz eğer siz bir kişiyi öldürürseniz tüm dünyayı öldürmüş gibisiniz. Eğer siz bir kişiyi yaşatmışsanız tüm dünyayı yaşatmış gibi olursunuz diyor. Allah'a hamdolsun ki biz böyle bir dinin mensuplarıyız. Eğer bir kişinin yaşamasına sebep oluyorsak, tüm dünyadaki insanları yaşatmış gibi bir güzelliğe nail oluyoruz. Engelli kardeşlerimizin daha iyi yaşayabilmeleri, nefes alabilmeleri ve iyi ortamlarda yaşamaları için bir katkıda bulunuyorsak bu bizim için bir şereftir. Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak ilçelerimizle birlikte engelsiz bir Malatya'yı nasıl oluşturabiliriz bunun gayreti içerisinde olduk. Belediye binamızı ve diğer hizmet birimlerimizi engelli kardeşlerimize ulaşılabilir hale getirdik. Yine engelli kardeşlerimizin gün içinde ihtiyacı olan seyahatlerini sağlamak için araçlar tahsis ettik. Yeşiltepe bölgesinde engelli kardeşlerimiz için Yaşam Merkezi inşaatımız devam etmekte. İnşallah adım adım, bugünümüz dünden, yarınımız da bugünden güzel olmak üzere biz bu milletin emrinde olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaEngelliler HaftasıHacı Uğur Polat
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