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Polat: "Doğru planlama doğru büyümeyi de gerçekleştirir"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, bir şehrin gelişiminin öncelikle planlamayla başladığını belirterek, doğru planlamanın doğru büyümeyi de gerçekleştireceğini söyledi. 

Polat: "Doğru planlama doğru büyümeyi de gerçekleştirir"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, bir şehrin gelişiminin öncelikle planlamayla başladığını belirterek, doğru planlamanın doğru büyümeyi de gerçekleştireceğini söyledi. 

21 Haziran 2018 Perşembe 16:24
Polat: "Doğru planlama doğru büyümeyi de gerçekleştirir"

Danışman firma yetkilileri Malatya’nın Çevre Düzeni Planları ile ilgili olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a bir sunum yaptı. Büyükşehir Belediyesi UKOME Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen sunuma, Başkan Polat’ın yanı sıra Genel Sekreter Ercan Turan, Genel Sekreter Yardımcısı Metin Torun, Başkanlık Danışmanı Meltem Kavuk, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Erol Yiğit ile şube müdürleri ve danışman firma yetkilileri katıldı. 

Plan üzerinde genel görüşme ve değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda Başkan Polat, kısa bir açıklama yaptı. Bir şehrin gelişiminin öncelikle planlamayla başladığını, doğru planlamanın da doğru büyümeyi gerçekleştireceğini belirten Polat, “Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya’mızın düzgün bir şekilde gelişmesi ve büyümesi için başta 1/100.000’lik ve 1/50.000’lik çevre düzeni planları olmak üzere 1/25.000 ve 1/5.000 nazım imar planları ile ilgili olarak yoğun bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Sadece çevre düzeni ve imar planı değil, şehrin ulaşım planları, genel haritası, ekolojik yapısıyla ilgili bütün çalışmaları yapmamız gerekiyor. Şu an çevre düzeni planı ve nazım imar planları ile ilgili çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Ankara’dan danışman firmamız ve bizim teknik arkadaşlarımızla birlikte analizleri yapıyoruz. Daha sonraki süreçte Mimarlar Odamızla, şehrin sivil inisiyatifiyle, sanatçılarıyla, sosyologlarıyla inşallah çalışmalarımızı daha da detaylandıracağız. Çünkü bu nihayetinde şehrin ortak bir kararıdır. Buna şehrin bütünü olarak inanmamız gerekiyor. Önce siyasetçiler ve yerel yöneticiler daha sonra da şehrin bütün aktörleri anlamında kenetlenmemiz gerekiyor. Kenetlenir ve odaklanırsak inşallah çok daha düzenli bir büyümeyi gerçekleştirmiş olacağız” ifadelerini kullandı.
busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİHacı Uğur Polatçevre Düzenleme
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