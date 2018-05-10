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Polat çölyak hastaları ile buluştu

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Dünya Çölyak Günü dolayısıyla, Malatya’daki çölyak hastalarına yönelik bir program düzenlendi. 

Polat çölyak hastaları ile buluştu

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Dünya Çölyak Günü dolayısıyla, Malatya’daki çölyak hastalarına yönelik bir program düzenlendi. 

10 Mayıs 2018 Perşembe 13:52
Polat çölyak hastaları ile buluştu

Nikah Sarayında gerçekleştirilen programa Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, bazı daire başkanları, Malatya Çölyaklılarla Dayanışma Dernek Başkanı Serpil Karslıoğlu ve çölyak hastaları ile aileleri katıldı. 
“Her zaman desteklerini gördük” 
Malatya Çölyaklılarla Dayanışma Dernek Başkanı Serpil Karslıoğlu, programda yaptığı konuşmada Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a görevinde başarılar diledi. Dernek çalışmaları hakkında da bilgiler veren Karslıoğlu, “Malatya’da kayıtlı yaklaşık 900 civarında çölyak hastası bulunuyor. Biz dernek olarak çölyak hastalarımıza ulaşmaya ve gerekli bilgilendirmeleri yapmaya çalışıyoruz. Çölyak hastaları her ürünü yiyemiyorlar, glütensiz ürünleri tercih etmek zorundayız. Bu konuda Büyükşehir Belediyemizden her zaman destek gördük. Büyükşehir Belediyemizin bu destek ve yardımları ile bazı sıkıntılarımızı aşacağımıza inanıyorum” dedi. 
Toplumsal bilinç geliştikçe, sıkıntıların üstesinden geliriz.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise yaptığı konuşmada, hayatın kendisinin olduğu kadar varlığın, yokluğun ve hastalığın birer imtihan olduğunu söyledi. 
Polat, “Allah ‘Biz sizi biraz açlık, biraz korku, canlardan, mallardan ve ürünlerden yana eksiltmeyle imtihan ederiz’ diyor. İmtihanların en zoru insanların çocukları ve ailesi ile imtihan olması. Ama bütün bu imtihanların sonucunda sabreder ve isyan etmezseniz onun karşılığında Allah bizlere mükafatlar vaat ediyor. Hastalıklar da bizim önemli imtihanlarımızdan birisidir. Çölyak hastası kardeşlerimizle ilgili toplumsal bilinçle ilgili bir eksikliğimiz var. Toplumumuz çölyak hastalığına karşı daha duyarlı ve bilinçli olursa bu kardeşlerimizin sıkıntı yaşamayacaklarına inanıyorum. Toplumsal bilinç geliştikçe bu sıkıntıların da üstesinden geleceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak bu kardeşlerimize nasıl destek olabiliriz, ailelerine nasıl katkı sunabiliriz bunun gayreti içerisindeyiz. Bu kapsamda Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığımız tarafından üretimi gerçekleştirilen ve çölyak hastası kardeşlerimizin kullanımı için hazır hale getirilen yüzlerce paket kinoa un, bulgur ve makarna dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Bundan sonra da ilimizde kinoa bitkisinin ekimine destek vereceğiz” diye konuştu.

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
ÇölyakNikah SarayıMalatya
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