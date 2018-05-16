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Polat bu isimlerden vazgeçmedi

Yeşilyurt Belediyesinde, bazı isimler istifa etti. Söz konusu isimlerin, Malatya Büyükşehir Belediyesinde Başkan Hacı Uğur Polat ile çalışmaya devam edecekleri öğrenildi. Öte yandan Yeşilyurt Belediyesinde art arda yapılan istifalar, boşalan kadrolardan dolayı belediye yönetiminde sıkıntıların yaşanıp yaşanmayacağı konusunu gündeme getirdi.

Polat bu isimlerden vazgeçmedi

Yeşilyurt Belediyesinde, bazı isimler istifa etti. Söz konusu isimlerin, Malatya Büyükşehir Belediyesinde Başkan Hacı Uğur Polat ile çalışmaya devam edecekleri öğrenildi. Öte yandan Yeşilyurt Belediyesinde art arda yapılan istifalar, boşalan kadrolardan dolayı belediye yönetiminde sıkıntıların yaşanıp yaşanmayacağı konusunu gündeme getirdi.

16 Mayıs 2018 Çarşamba 12:28
Polat bu isimlerden vazgeçmedi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'ın AK Parti'den Malatya milletvekili aday adayı olması için istifa etmesinin ardından Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır'dan boşalan koltuğa seçilmişti.

Yeşilyurt Belediyesinde ise Hacı Uğur Polat'tan boşalan koltuğa Mehmet Çınar oturmuştu. Çınar'ın belediye başkanı seçilmesinin ardından Yeşilyurt belediye başkan yardımcıları Meltem Kavuk, Mehmet Güner ve bazı isimler istifa etti.

Yeşilyurt Belediye Başkan yardımcıları Mehmet Güner, Meltem Kavuk ve Haydar Şahin ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Lütfi İnan, Temizlik İşleri Müdürü Adem Bedir Ergül ve Destek Hizmetleri Müdürü Tuğrul Budak, Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, Yeşilyurt İnşaat Genel Müdürü Selahaddin Sami Üzmez'in  görevlerinden istifa ettikleri ve çok yakın bir tarihte Büyükşehir Belediyesinde Başkan Polat ile çalışmaya devam edecekleri belirtiliyor.

SİNEM HATUN TAVUT

Anahtar Kelimeler:
YEŞİLYURT BELEDİYESİMALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİMalatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat
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