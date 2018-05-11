Polat Bilim Şenliği'nde çocuklarla birlikte...

Hayrettin Sönmezay İmam Hatip Ortaokulunda 4006 TÜBİTAK bilim fuarı sergi açıldı. Sergiye katılan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, stantları tek tek gezerek öğrencilerden projeleri hakkında bilgiler aldı.

Burada bir konuşma yapan Başkan Polat, çocukların teknolojiyi yakından takip edip geleceğe yön veren projeleri hayata geçirmelerinin kendilerini mutlu ettiğini belirterek “Çocuklar bizim geleceğimiz, eğer biz bu çocukları ne kadar güzel yetiştirebilirsek geleceğimiz de o kadar aydınlık olur. Her birinin gözlerinde geleceğin ışığını görüyoruz. Tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

FESTİVAL TADINDA ŞENLİK

Öte yandan Hekimhan ilçesinde bulunan Sakarya Ortaokulu’nda da geleneksel hale getirilen 3. Bahar Şenliği, Kermes ve 4006 TÜBİTAK bilim fuarı sergisi yoğun katılım ile gerçekleşti. Bahar Şenliğine Hekimhan Kaymakam Vekili Mehmet Erdem, Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğuları, Garnizon Komutanı Özgür Polat Yavuz, İlçe Milli Eğitim Müdür Cafer Dilek, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Zeki Çakar, AK Parti ilçe başkanı Adil Ağcan ile konuklar katıldı. Açılış konuşmalarının ardından kermes ve TÜBİTAK bilim fuarının açılışı gerçekleştirildi. Düzenlenen şenlikte okul aile birliği, tüm öğrenci ve öğretmenlerle birlikte veliler de etkin olarak görev aldı.

Programda Matematik öğretmenleri Mustafa Akaslan ve Funda Gürses önderliğinde hazırlanan birçok proje ile görsel sanatlar öğretmeni Şinasi Demir rehberliğindeki birbirinden güzel resim çalışması konuklar tarafından büyük beğeni topladı.

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