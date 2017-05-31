Yeşilyurt Belediyesi iştiraklerinden İŞGEM’in bünyesinde faaliyetlerine devam eden Beylerderesi Sosyal Tesislerinde düzenlenen iftar yemeğine Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Yeşilyurt Belediye Başkan yardımcıları, Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, Yeşilyurt Belediye Birim Müdürleri, Basın İlan Kurumu Müdürü Nihat Abacı, televizyon, gazete, dergi, internet ve radyo kuruluşları temsilcileri ile basın mensuplarının bağlı oldukları cemiyet ve dernek başkanları katıldı.

BİZ BİR AİLEYİZ

İftar yemeğinde basın mensuplarıyla tek tek selamlaşarak sohbet eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, cami İmamı Enes Çetin tarafından okunan Kuran-ı Kerim tilavetinden sonra yaptığı konuşmada Ramazan ayını huzur ve güven içerisinde idrak ettiklerini ifade etti. Basın mensuplarıyla birlikte hareket ettiklerini dile getiren Başkan Polat, “Ramazan ayının güzelliklerini yeniden yaşama fırsatı verdiği için Rabbime şükürler olsun. Basın mensuplarımızı geleneksel hale getirdiğimiz iftar yemeğimizde ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yemek davetimize icabet edip katılan cemiyet, dernek ve şube başkanlarımıza, televizyon, gazete, dergi, internet ve radyo temsilcilerine çok teşekkür ediyorum. Hepimizin tek gayesi var o da; Malatya’ya en güzel şekilde hizmet etmektir. Basın mensuplarıyla birlikte hareket ediyoruz, birlikte çalışıyoruz. Çünkü sizler yaptığınız görev itibariyle vatandaşlarımızın sesi oluyorsunuz. Toplumu yakından ilgilendiren siyasi, kültürel, sosyal ve sportif olayda yan yana görevlerimizi ifa ediyoruz. Her hangi bir program veya olayda ya siz bizden önce gidersiniz, ya da biz ordayken sizler hemen gelir ve görevinizi yapmaya çalışırsınız, birbirimizi sürekli takip ederek bir hayat yaşıyoruz. Aslında biz bir aileyiz, farklı görevler yaparak, Malatya’ya hizmet ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

HEMŞEHRİLERİMİZLE BİZLERİ BULUŞTURUYORSUNUZ

Basın ve ifade özgürlüğünün ülkeler için önemli olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Polat, “Kentlerin gelişmişlik düzeyini belirleyen unsurlardan bir tanesi de; basın özgürlüğüdür. Malatya medya anlamında çok hareketli bir şehirdir. Sizlerin düşüncelerine her zaman önem veriyoruz, hizmetlerimiz ve projelerimizle ilgili sizin önerilerinizi mutlaka almaya çalışıyoruz. Vatandaşlarla aramızdaki köprü görevi yaparak, yaptığınız haberlerle hemşerilerimizle bizleri buluşturuyorsunuz” ifadelerinde yer verdi.

GELECEĞE DÖNÜK GÜÇLÜ BİR YATIRIMDIR

Beylerderesi Şehir Parkı projesiyle ilgili basın mensuplarına bilgiler veren Belediye Başkanı Polat, “İlçemizin eşsiz doğa güzelliklerini güçlü yatırımlarla gelecek nesillere aktarmak adına yoğun bir çaba sarf ediyoruz. Doğal atmosferiyle adeta servet niteliğinde bir görüntüye sahip Beylerderesi’ni park projesi ile taçlandırıp gelecek nesillere çok güzel bir eser bırakacağız. Beylerderesi Şehir Parkı Malatya ve bölge turizmine büyük bir hareketlilik kazandıracak” dedi.

Şehir Parkı Projesinin kentin marka değerini artıracağını ifade eden Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “Şehir Parkımız yenilikçi, modern ve güçlü tasarımı ile öne çıkacak. Proje gölet, park alanları ve ağaçlandırma olarak üç ayrı bölüme ayrıldı. 1 milyon 327 bin 183 metrekarelik alan üzerinde projelendirdiğimiz Şehir Parkımızın aktif yeşil alanları ve ağaçlandırma alanlarıyla birlikte toplam 677 bin 477 metrekaresi yeşil alan olacak. İlçemizin geleceğine dönük hazırlanan bu projeyi iki veya üç yıl içerisinde tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz. Bu makamlarda biz oluruz veya olmayız çünkü bu makamlar milletin makamlarıdır. Biz eğer görev başında olursak bu değerli projeyi halkımızın hizmetine sunmaktan büyük bir onur duyacağız” dedi.

HEP BİRLİKTE AYNI HEDEFE ODAKLANMAMIZLA SONUCA ULAŞILIR

Başkan Polat, “Orman ve Su İşleri Bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Gümrük ve Ticaret Bakanımız Bülent Tüfenkci, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Öznur Çalık, Milletvekillerimiz, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı hemşerimiz Cemal Nogay, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ile AK Parti İl Başkanımız Hakan Kahtalı’nın da destek verdiği bu projeyle ilgili çok ciddi görüşmeler gerçekleştirdik, girişimlerimiz halen devam ediyor. Malatya’nın gelişmesi ve büyümesi için el birliği yapan bu değerli isimlerin destekleri, bizlerin gayretli çalışması, hep birlikte aynı hedefe odaklanmamızla birlikte bu proje gerçekleşti. Orman ve Su İşleri Bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu Malatya ziyareti sırasında yaptığı koordinasyon toplantısında Beylerderesi Şehir Parkı, Bostanbaşı Kanal Projesi ile Beylerderesinin Islah Edilmesi projesini sundum. Bakanımız projelerimizle yakından ilgilendi, destek verdi, kendisine çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıl burada baraj suyunun tutulmasını bekliyoruz. Malatya’nın akciğeri olarak değerlendirilen bu bölgemizi park projemiz ile daha nezih, kaliteli ve güzel mekânlara kavuşturacağız. Geleceğe yönelik hazırladığımız, kentimizin ve ilçemizin marka değerine önemli kazanımlar sağlayacak bu değerli yatırımın hayata geçmesi için destek veren herkese hemşerilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“BEYLERDERESİ SOSYAL TESİSLERİ KALİTELİ MEKÂNLARIYLA HALKIMIZIN HİZMETİNDE”

Yeşilyurt Belediyesi İŞGEM tarafından yeniden işletilmeye açılan Beylerderesi Sosyal Tesislerinin farklı güzellikleri içinde barındırdığını dile getiren Başkan Polat, “Burası gerçekten bambaşka güzelliklere sahip bir tesisimizdir. Halkımızın buradan en güzel şekilde istifade etmesi için gereken düzenlemeler yapıldı. Vatandaşlarımızdan da çok güzel tepkiler alıyoruz, burası tüm hemşerilerimizin hizmetindedir. Beylerderesi’nin o eşsiz güzelliklerini buradan çok rahat görebilirsiniz, buraya bir kez gelip çay veya kahve içen sürekli geliyor. Basın mensubu kardeşlerimizi de ağırlamaktan mutluluk duyarız" dedi.

Okunan ezanın ardından Başkan Polat ve basın mensupları hep birlikte iftar yaptılar. İftar programı günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.









MUTLU SARIGÜL