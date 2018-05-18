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Polat: "19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın coşkusunu yaşıyoruz"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. 

Polat: "19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın coşkusunu yaşıyoruz"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı. 

18 Mayıs 2018 Cuma 12:54
Polat: "19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın coşkusunu yaşıyoruz"

Başkan Polat mesajında, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın coşkusunu yaşıyoruz. Dünyada çok az ulusa nasip olacak gurur günlerimiz vardır. 19 Mayıs da bu günlerimizden biridir. Tarihin dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs kurtuluş ve bağımsızlık meşalesinin yakıldığı gündür. 19 Mayıs 1919 yılında Samsun’da yakılan bağımsızlık ateşi, yok edilmek istenen bir milletin var olma yolundaki ışığı olmuştur. 19 Mayıs, ‘Yaşanan günler ne kadar karanlık, içinde bulunulan durum ne kadar zor olsa da inancı kaybetmeden, mücadeleyi bırakmadan yola devam etmek gerektiği’ mesajıdır. Ben öncelikle, tarihin bir daha hiçbir ülkeye, hiçbir millete 1. Dünya Savaşındaki büyük acıları, zorlukları yaşatmamasını diliyorum. O gün kurtuluş mücadelesi verenler olduğu gibi, 15 Temmuz darbe girişiminde de halkımızın, özellikle gençlerimizin tankların önüne çıkıp vatanı için verdiği mücadele hiçbir zaman unutulmayacaktır. Tarih bugünün gençlerini de her zaman gururla yazacaktır. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi de bir kez daha saygıyla ve rahmetle anıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz ile tüm halkımızın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile tüm şehit ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” şeklinde açıklamada bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Malatya Büyükşehir BelediyeHacı Uğur Polat19 Mayıs
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