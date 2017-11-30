Avukat Ahmet Pektaş, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yeşilyurt İlçe Başkanlığı’na adaylığını açıkladı. Dün İl Binasında gerçekleştirilen basın açıklamasına CHP İl Başkanı Enver Kiraz, yöneticiler, ilçe başkan adayları ve partililer katıldı. İlk olarak söz alan CHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Adayı Av. Ahmet Pektaş, herkese kalpten teşekkür ettiğini söyledi.

DELEGELERE TEŞEKKÜR

Cumhuriyet Halk Partisi’ne İl Başkanı Adayı olarak katılma şerefine nail olduğunu açıklayan Pektaş, “Türkiye Cumhuriyeti Devletine Ulu Önder Atatürk’ten, bana ise ailemden miras kalan Türkiye’nin birleştirici gücü olan Cumhuriyet Halk Partisi’ne Yeşilyurt İlçe Başkan Adayı olarak katılmak şerefine nail olmak istiyorum ve bunun için adaylığımı açıklıyorum. Bu kararı almamda özellikle emeği geçen tüm ilçe başkanlarımıza, il başkanımıza ve Sayın Milletvekilimize, bunun yanı sıra 200’ün üzerinde imza toplayarak bana çağrı yapan 200’ün üzerindeki delegeye teşekkürlerimi yürekten bildiriyorum. Bizim planlarımızın içinde Türkiye’nin birleştirici gücü olmak kesinlikle var. Kimseyi ötekileştirmeden, hiç kimseyi diğerinden ayırmadan birbirimize kardeş olduğumuza da buradan açıklamak istiyorum” diye konuştu.

TEBRİK EDİYORUM

Daha sonra söz alan CHP İl Başkanı Enver Kiraz ise, “Ben de öncelikle Ahmet Bey’e bu genç kardeşimize gösterdiği bu cesaretten dolayı kendisini tebrik ediyorum. Önümüzdeki süreçte partimize önemli kazanımlar sağlayacağına yürekten inanıyorum. Genç bir avukat arkadaşımız. Başarılı bir arkadaşımız. Bugün bizlerle birlikte Yeşilyurt İlçe Başkanlığında yarışa katılarak partimizi daha üst noktalara taşımak için bizlerle el ele, kol kola olmak istiyor. Biz kendisine yolun açık olsun diyoruz. Başarılar diliyoruz. Partimiz adına da hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

MUTLU SARIGÜL