25 Nisan 2017 Salı

Malatya’ya şehit ateşi düştü

PKK harekâtını Temel yönetiyor

Terör örgütü PKK’ya yönelik Şırnak kırsalında Bestler-Dereler bölgesinde gerçekleşen harekâtın, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel tarafından yönetildiği bildirildi.

25 Nisan 2017 Salı 11:41
PKK harekâtını Temel yönetiyor

  Şırnak kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik Bestler-Dereler bölgesinde perşembe günü hava harekâtıyla başlatılan ve 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda Hava Kuvvetleri ile ATAK helikopterinin ateş desteğiyle sürdürülen operasyonda öldürülen terörist sayısı 37 oldu, 1 terörist de yaralı olarak ele geçirildi.

TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENİNCEYE KADAR SÜRECEK
  Gazete Habertürk'ün haberine göre Şırnak’ın Uludere İlçesi Geymişule bölgesindeki operasyonda de harekât kapsamında 3 PKK’lı öldürüldü. Haberde, bölücü terör örgütünün bahar üslenmesine ve yaz aylarında yapmayı planladığı sansasyonel eylemlere fırsat tanımamak için gerçekleştirilen harekâtın, bizzat 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel tarafından yönetildiği öğrenildi. Bölge tamamen teröristlerden temizleninceye kadar harekâtın süreceği de verilen bilgiler arasında. 

TÜRKAN YILDIZ
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