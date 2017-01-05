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PİYONLARIN SALDIRISI

Malatya Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya, “Türkiye sadece terör grupları ile değil aynı zamanda onları piyon olarak kullanan Avrupa güçlerinin de saldırısıyla karşı karşıyadır" dedi.

05 Ocak 2017 Perşembe 12:39
PİYONLARIN SALDIRISI

MHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya 2016 yılı değerlendirme toplantısı yaptı. Özel bir otelde düzenlenen basın toplantısına MHP Yeşilyurt ilçesi yönetimi ve çok sayıda gazeteci katıldı.

TAVİZ VERMEMİŞLERDİR
  Sözlerine son dönemde artan terör olaylarını kınayarak başlayan Başkan Kaya, tüm ülkücü şehitlerine ve son dönemde şehit olan bütün askerlere ve polislere rahmet diledi. Daha sonra Başkan Kaya, “2016 yılı ülkemiz için kara bir yıl olmuştur. En fazla şehidimizi 2016 yılında verdik. Önceleri karşımızda PKK diye bir terör örgütü vardı. Bunların dışarıda destekçileri vardı. Ancak son dönemde ülkemiz birçok terör örgütüyle karşı karşıya kaldı. Türk milleti daha önceleri Çanakkale’de bunların mücadelesini vermişti. Her türlü emperyalist güçlere karşı çok zor şartlarda ne mücadeleler vermiş ne kahramanlarımız bu ülke için şehit düşmüş ancak bu vatanın bir karış toprağında dahi taviz vermemiştir” dedi.

DIŞ KAYNAKLI DESTEK
  Türkiye'nin çok güçlü bir ülke olduğunu kaydeden Başkan Kaya, “Türkiye çok güçlü bir ülkedir bu teröristlerinde ve bunlara destek veren dış kaynaklara milletçe üstesinden gelecektir. Teröristler nereden besleniyor? Bugün Ortadoğu’da, Suriye’de, Irak’ta ellerinde tank bulunuyor. Bunları besleyenlerin dış kaynaklı olduğu açıktır. PYD ile Türkiye'nin yapmış olduğu çatışmalarda yakalananlar ölenler ya Amerika’ya gönderiliyor ya da Fransa’ya gönderiliyor. Türkiye sadece grupları ile değil aynı zamanda teröristleri piyon olarak kullanan Türkiye üzerinde sinsi planları olan Avrupa güçlerinin saldırısıyla karşı karşıyadır” şeklinde konuştu.

HABER MERKEZİ
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