Piyasada, 143,30 liradan alınan 24 ayar külçe altının gramı 143,50 liradan, 944 liradan alınan cumhuriyet ata lira 960 liradan, 131 liradan alınan 22 ayar bileziğin gramı 135 liradan, 923 liradan alınan lira (tam) ziynet 942 liradan, 461 liradan alınan yarım ziynet 471 liradan satıldı.

Vatandaşın en çok rağbet ettiği ve 231 liradan alınan çeyrek ziynet ise 236 liradan satışa sunuldu.

FED’İN AÇIKLAMASI

Konuyla ilgili yorumda bulunan Kuyumcu Ahmet Kara, “Altın çok düşüşe geçmişti. Düğün yapacaklar, deyim yerindeyse bayram yaptı. Şimdilerde küresel gelişmelerin verdiği etki ve FED’in açıklamaları biraz fiyatları yükseltti. Ama daha fazla artış beklemiyoruz. Yani şimdilik böyle bir şey beklemiyoruz. Ayrıca piyasada, fiyatların düşük olması nedeniyle artan sirkülasyon halen devam ediyor” dedi.

DÜĞÜN YAPIYORUZ

Vatandaşlardan Kezban Kaban ise, “Oğlumu evlendiriyoruz. O yüzden altın almaya geldik. Altın fiyatlarının bu sene rekorlar kırdığı söyleniyor. Çok şükür düğün yaptığımız bu sezonda çok da yükselme olmadı. Hatta düşüş var. Biz de bundan memnunuz. Rahat rahat düğünümüzü yapıyoruz” sözlerini kaydetti.

DOLARDA DURUM

Serbest piyasada dolar ise 3,5330 liradan, euro da 4,1330 liradan dün güne başladı. Piyasada 3,5310 liradan alınan dolar 3,5330 liradan, 4,1310 liradan alınan euro ise 4,1330 liradan satıldı. Önceki kapanışta dolar 3,5260 liradan, euro ise 4,13 liradan satılmıştı.

BORSA DÜŞÜŞTE

Borsa dün güne yüzde 0,09'luk hafif düşüşle başladı. Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi güne yüzde 0,09'luk hafif düşüşle başladı. Endeks, 92,92 puanlık azalışla 108 bin 298 puandan başlarken, açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,13, holding endeksi de yüzde 0,02 değer kaybetti.

REZERVLER AZALDI

Diğer taraftan Merkez Bankası toplam rezervleri 21 Temmuz ile biten haftada 368 milyon dolar azaldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 21 Temmuz ile biten haftada 368 milyon dolar azalarak 104 milyar 764 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri de 408 milyon dolar azalarak 86 milyar 231 milyon dolardan 85 milyar 823 milyon dolara indi. Altın rezervlerinde ise 21 Temmuz haftasında 40 milyon dolar artarak 18 milyar 901 milyon dolardan 18 milyar 941 milyon dolara yükseldi.

SELAHATTİN BAYRAK