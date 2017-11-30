Sıfır araçlardaki fiyat artışı, 2. el araçların fiyatını da etkiledi. Sıfır araç fiyatları kurlardaki yükseliş ÖTV zammı nedeniyle büyük artış gösterince 2. el araç alım satımında hareketlenme oldu. Konuyla ilgili bilgiler veren galericiler, BUSABAH gazetesine konuştular.

Uzun zamandır 2. el araç piyasasının durgun olduğunu dile getiren Kadir Kuzu isimli galerici, ÖTV zammı, döviz kurunun yükselmesi, altının artması sıfır araç piyasasını oldukça etkilediğini ifade etti.

YIPRANMAMIŞ ARAÇ TERCİH EDİLİYOR

Vatandaşların en çok tercih ettiği araçları belirten Kuzu, “Sıfır araç alamayan vatandaşlar ister istemez temiz 2. el araçlara yöneldi. Bu da piyasayı ister istemez etkiledi ve 2. el araç fiyatları da yükseldi. Buraya gelen vatandaşlar ilk etap arabanın temiz olup olmamasına bakıyor. Temiz araçtaki kastım öncelikle temiz tabir edilen yıpranmamış, kaza yapmamış, tamirat görmemiş araçlar. Otomatik vitesli ve dizel araçlar en çok talep görüyor. Öte yandan binek araçlar da talep gören araçlar arasında” diye konuştu.

PİYASA HAREKETLENDİ

ÖTV zammı ve dolar kurunun artması nedeniyle araç fiyatlarının da arttığını söyleyen Cebrail Atalmaz isimli galerici ise, “Çok şükür 2. el araç piyasasındaki durgunluk da sona erdi. Piyasa hareketlendi. Hem pazar günleri kurulan oto pazarı piyasası olsun hem de biz galeri piyasası olsun gerçekten çok durgundu. Bu durum bir nebze olsun gitti. Piyasa hareketlendi. Bunun sebebi de araçlara getirilen ÖTV zammı, dolar kurunun artması. Bizler vatandaşlara araç aldıkları yerleri iyi analiz etmelerini tavsiye ediyoruz. Özellikle internet üzerinden araç almasınlar. Bizlerin yeri belli, yurdu belli. Bilmedikleri yerden araç aldıklarında, olumsuz bir durum yaşanması halinde mağdur olabilirler” şeklinde konuştu.

MUTLU SARIGÜL