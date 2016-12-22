22 Aralık 2016 Perşembe

“PIRLANTA”

FETÖ soruşturmasında tutuklanan ve etkin pişmanlıktan yaralanarak itirafçı olan astsubay Ö.T., “Asker abileri TSK'ya yerleştirecekleri öğrencilere ya da TSK içinde branş değiştirmek isteyenlere, önce şifreyi veriyordu. Kimse kendisine söyleyen şifreyi başkasına söylemiyordu. Ama herkese ‘Pırlanta’ kelimesini şifre olarak veriyorlardı" dedi.

20 Aralık 2016 Salı 17:28
“PIRLANTA”

Malatya 2. Ordu Komutanlığı'nda görev yaparken FETÖ soruşturmasında tutuklanan ve etkin pişmanlıktan yaralanarak itirafçı olan astsubay Ö.T. ise, ifadesinde örgüt ağabeylerinin çalışma yöntemini deşifre etti.

“PIRLANTA ÇOCUK OLACAKSIN”

Önce örgütün desteğiyle uzman çavuş olduğunu anlatan itirafçı astsubay, “Ardından örgütün desteğiyle istihbarat ve istihbarata karşı koyma şubesine geçtim. Örgüt abisiyle sürekli irtibat halindeydim. Daha sonra da yine örgütün soru ve cevapları vermesiyle astsubaylığa geçtim. Asker abileri TSK'ya yerleştirecekleri öğrencilere ya da TSK içinde branş değiştirmek isteyenlere, önce şifreyi veriyordu. Ardından kendilerine ait okul veya yurt binalarında dinlemeye karşı korumalı toplantı odalarında görüşüyorlardı. Bu görüşmede şifreyi söyleyene, tablet ya da laptoptaki soru ve cevapları 2 saat süreyle gösterip çalıştırıyorlardı. Ardından da 'Sen TSK içinde pırlanta çocuk olacaksın' diyerek gönderiyorlardı. Kimse kendisine söyleyen şifreyi başkasına söylemiyordu. Ama herkese ‘Pırlanta’ kelimesini şifre olarak veriyorlardı" şeklinde ifadelerde bulundu.

“FAİZ HARAMDIR” DİYEREK…

Malatya Emniyet Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevliyken FETÖ soruşturması kapsamında meslek ihraç edilip yargılan ve etkin pişmanlıktan yaralanan S.M. ise, yine örgütün hain yüzünü anlattı. Eski polis memuru S.M., soruşturmayı yürüten savacılık tarafından alınan ifadesinde, “2007 yılı içerisinde evde kaldığım üçüncü haftasında özle tim polislerinde B. isimli şahıs kaldığım eve gelerek bizlerden eşya adı altında 150 TL para topladı ve ‘her memurun aldığına faiz, pislik bulaşıyor’ diyerek bizden himmet adı altında para vermemizi istediler” dedi.

BORCU OLANLARDAN YÜZDE 5 ALIYORLARDI

Aylık aldığı maaşın bir bölümünü himmet olarak FETÖ üyelerine verdiğini anlatan S.M., örgüt üyelerinin maaşlarından borcu olanlara indirim yaptıklarını söyledi. S.M.,ifadesinde, “Kota olarak maaşlarında borcu olanlardan yüzde 5 alıyorlardı. Borcu olmayanlardan yüzde 10 alıyorlardı. Memur olup da bekar olan öğrencilerin maaşlarının büyük bölümüne Zaman Gazetesi, Sızıntı ve burs adı altında el konuyordu” dedi.

TAHİR ÖZÇELİK
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