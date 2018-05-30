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PİDM binası tamamlanmak üzere

PTT Malatya PİDM (Posta İşleme Dağıtım Merkezi) binası artık son görünümüne kavuştu. Temmuz ayının ilk haftasında binayı bitirmeyi hedeflediklerini belirten Malatya PTT Başmüdürü Mustafa Coşkun, ayrı yerlerde bulunan 2 birimlerini taşıyacaklarını söyledi.

PİDM binası tamamlanmak üzere

PTT Malatya PİDM (Posta İşleme Dağıtım Merkezi) binası artık son görünümüne kavuştu. Temmuz ayının ilk haftasında binayı bitirmeyi hedeflediklerini belirten Malatya PTT Başmüdürü Mustafa Coşkun, ayrı yerlerde bulunan 2 birimlerini taşıyacaklarını söyledi.

30 Mayıs 2018 Çarşamba 11:35
PİDM binası tamamlanmak üzere

PTT Malatya PİDM binası son görünümüne kavuşuyor. Yapımına 30 Mayıs 2017 başlanan ve sözleşme bedeli 6 milyon TL’yi bulan ve yapımının temmuz ayının ilk haftasında tamamlanması planlanan bina hakkında bilgiler veren Malatya PTT Başmüdürü Mustafa Coşkun önemli bilgiler verdi.

Şu anda devam eden Malatya PİDM binasının temmuz ayının ilk haftasında bitirmeyi planladıklarını belirten Coşkun, binanın biter bitmez hemen taşınma işlemine geçeceklerini söyledi.

HİZMET BÜTÜNLÜĞÜMÜZ SAĞLANACAK

Binanın tamamlamasıyla taşınma işlemine geçeceklerini dile getiren Coşkun, “2 farklı yerde dağıtım ve mübadele servislerini yeni binamıza taşıyacağız. Zaman ve kaynak israfımız ortadan kalkacak. Hizmet bütünlüğümüz sağlanacak. Binanın çevre düzenlemesiyle, içerisinde ufak tefek eksiklikler var. Geçici kabullerimiz yapılmadı. Geçici kabulünü Genel Müdürlük mü yoksa Bölge Müdürlüğümü yapar artık bunu bekliyoruz. Geçici kabulü yapılıp bize teslim edildiği andan itibaren birimlerimizi taşıyacağız. Biz 2 yerde hizmet verdiğimiz için kopukluk oluyordu. Taşındığımızda bu kopukluk giderilecek. Denetim kontrolü daha kolay olacak. Temmuz ayının ilk haftasında bu binayı bitirmeyi hedefliyoruz. Daha erken tamamlanması halinde hemen taşınacağız” şeklinde konuştu.

MUTLU SARIGÜL

Son Güncelleme: 30.05.2018 11:41
Anahtar Kelimeler:
Malatya PTT Başmüdürü Mustafa CoşkunPTT Malatya PİDM
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