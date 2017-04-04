Bahar aylarının gelmesiyle petshopların vitrinlerini süsleyen Fizan tavukları, görenlerin dikkatinden kaçmıyor. Ana vatanı Polanya olmasına rağmen Malatya iklimine çabuk alışan Fizan tavukları, renkleri, kafalarındaki büyük kahkülleriyle görenlerin ilgisini çekiyor. Fizan tavukları hakkında bilgi veren petshop işletmecisi Abdullah Işık, Fizan tavuklarının Malatya’da çok fazla bilinmediğini, genelde bu tavukların çiftlik ve büyük parklar için alındığını söyledi.

BAHÇELER İÇİN SÜS AMAÇLI ALINIYOR

Fizan tavuklarının 2 cinsi bulunduğunu dile getiren Işık, “Fizan tavukları Türkiye’de olduğu gibi dünyanın birçok ülkesinde yetiştiriliyor ama Malatya’da fazla bilinmiyor. Ama tavuk severlerin gözlerinden de kaçmıyor. Genelde bahçeler için süs amaçlı alınıyor. Büyük kâhkülleriyle tamamen ilgi odağı halindeler. Fizan tavuklarının bizde 2 cinsi var. Birisi büyümeyen, yani cüce olan cinsi diğeri ise diğer tavuklar kadar olan cinsi. Kafasındaki kâhkül çok fazla büyüyor ve bu nedenle arada sırada gözlerine gelen kahkülün bir kısmı rahat görebilmesi için kesiliyor. Fizan tavuklarının altın, gümüş, siyah, beyaz, gri renkleri bulunur. Bizdekiler ise civciv ve siyah rengi olan türü” şeklinde konuştu.

SULAKLARI HER ZAMAN TEMİZLENMELİ

Fizan tavuklarının özelliğinden bahseden ve bakımLARının daha dikkatli yapılmasını öneren Işık, Fizan tavukları yılda 180 civarında yumurtlarlar. diğer tavuklar gibi 21 günde civciv çıkartırlar. Genellikle yumurta verimleri yaz aylarında olur. Yumurta büyüklükleri hemen hemen diğer tavukların yumurtaları kadardır. Fizan tavuklarına diğer tavuklardan farklı olarak biraz daha özen gösterilmeli. Kümeste bulunan altlıkları ayda bir defa temizlenmeli. Yemlerine rahatça ulaşabilmeleri gerekiyor. Suluklarındaki su belirli sıklıklarla değiştirilmeli, sulakları devamlı temizlenmeli. Malatya’daki vatandaşlarımız bu tavukları gördüklerinde ilgi hemen gelip bizlerden bilgi alıyorlar ve fiyat öğreniyorlar. Bu tavukların fiyatını söylediğimizde hobi olarak besleyen vatandaşlarımız gözü kapalı istediğimiz fiyatı verirken bazı vatandaşlarımız da, Fizan tavuğunun fiyatını duyduklarında ‘bir kilo tavuk et kaç lira ki?’ diye tepki gösteriyorlar” ifadelerini kullandı.











MUTLU SARIGÜL