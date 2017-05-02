Orman ve Su İşleri Bakanlığı hayvan hakları konusunda yeni bir yasa taslağı hazırladı. Bu yasa yürürlüğe girerse bundan sonra petshoplarda akvaryum balıkları, kuş türleri hariç hayvan bulundurulması yasaklanacak. Konuyla ilgili gazetemize konuşan petshop sahipleri, yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte işlerinin azalacağını düşünüyorlar.

Bu konunun yıllardır görüşülüp konuşulduğunu ifade den Abdullah Işık isimli petshop sahibi, yıllardır bu yönden kendilerinin tedirgin olduğunu söyledi.

YABANİ HAYVAN SATMIYORUZ

Petshoplarda evcil hayvan sattıklarını dile getiren Işık, “Bu konu yıllardır görüşülüyor ama bunun ben yürürlüğe gireceğini tahmin etmiyorum. Bizlere kedi ve köpekler için belirli kafes ölçüleri söylendi. Kafes ölçüleri çok önemli. Eğer kafes yeri uygun olmayan, hijyenik olmayan, dar yerlerde kedi ve köpekler satılıyorsa bizler de buna karşı çıkıyoruz. Bu yönden de gereken cezaların verilmesini bizler de istiyoruz. Bizler prtshoplarda yabani hayvan satmıyoruz. Biz çiftliklerde özenle yetiştirilen ve evcil olan hayvanlar. Zaten bu hayvanları doğaya bıraksanız bile yaşayamazlar. Türkiye’nin birçok sorunu varken bu gibi suni konularla gündemin meşgul edilmemesi gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

HAYVANLAR HOBİMİZ

“Hayvan barınaklarında kedi bulunabilir, köpek bulunabilir ama bir civciv, bir ördek bulunamaz” diyen Işık, şunları dile getirdi:

“Bu gibi hayvanlar petshoplarda temin edilebilir. Ayrıca kimse cins olmayan kedi ve köpekleri istemiyor. Bu yönüyle petshoplar ön plana çıkıyor. Bizler sadece ticaret yapmıyoruz, bu hayvanlar bizim hobimiz. Ayrıca kedi ve köpek alan vatandaşlarımızı bizler uyarıyoruz. ‘Gerçekten besleyecekseniz, sokağa bırakmayacaksanız almayın. Çocukların hevesi içinse yine almayın’ diye. Bizler yasal çerçevede hizmet veriyoruz. Bu kararın doğru bir kararın bizler için iyi olmayacağını ve böyle karardan vazgeçilmesi gerektiğini düşünüyorum.”

Mustafa Sağır isimli petshop sahibi ise, alınan bu kararın kendileri açısından olumsuz olacağı kanaatinde.

HAYVANLARI İNSANLARA TANITIYORUZ

Yurt dışından getirdikleri bilinmeyen türden hayvanları insanlara tanıttıklarını ifade eden Sağır, “Petshop sahipleri olarak bu işe ne kadar ticari gözüyle baksak da, aslında hayvanlar bizim hobimiz. Bu hayvanları hem kendi evimizde besliyoruz hem de başka insanları evlerinde hayvan beslemeleri yönünde teşvik ediyoruz. Çünkü bizler biliyoruz ki, hayvan sevmeyen bir insan, insanı hiç sevemez. Hayvanların sokakta kalmaması ve doğada bulunmayan hayvanları bizler temin ediyoruz. Yurt dışından getirttiğimiz değişik türden hayvanları insanlara tanıtıyoruz” diye konuştu.

PETSHOPLAR KÜÇÜK HAYVANAT BAHÇESİDİR

Yasal çalıştıklarını söyleyen Sağır, sözlerini şöyle tamamladı:

“Eğer bu karar yürürlüğe girerse Malatya’da ve Türkiye’de bulunan bütün petshop işletmecilerinin zarar göreceğini düşünüyorum. Dükkanlar kapanır. İşsiz kesimler oluşur. Çünkü bizler hayvanlar şurada dursun hayvan ihtiyacını karşılayacak tüm malzemeleri dükkânlarımızda bulunduruyoruz. Bu ihtiyaçları karşılayabilecek başka hiçbir şey yok. Eğer bu karar yürürlüğe girerse her yönden zarar ederiz. Bundan hayvan besleyen tüm insanlar da etkilenir. Petshoplar küçük birer hayvanat bahçesi. Bazı çocuklar görmedikleri hayvanları buralarda tanıyorlar. Bir nevi bizler çocuklara hayvan sevgisini de aşılıyoruz. Bu yönden petshoplara kısıtlama getirilmemeli. Bizler zaten yasalara uygun olarak çalışıyor, verilen standartların dışına çıkmıyoruz. Yasal çalışıyoruz. Bizler alınan bu karara bir esneklik getirilmesini istiyoruz.”

UZUN ZAMANDAN BERİ TARTIŞILIYOR

Bu kararın hayata geçmesiyle tepkilerin çok olacağını belirten Ali Gülmez isimli petshop çalışanı ise, “Petshoplarda kuş ve balık dışında hiçbir hayvanı satılmayacak söylentisi uzun zamandan bu yana tartışılan bir konu. Bu kararın hayata geçeceğini düşünmüyorum. Eğer bu karar hayata geçerse hem vatandaşların hem de petshop sahiplerinin tepkisine neden olur. Örneğin bir vatandaş bir kedi ırkı almak istiyor. Bu ırkı nereden temin edecek? Hayvan barınaklarından mı bulacak bu kediyi? Ama bu kedi ırkını petshoplar bağlantıya geçerek temin edebilir” diye konuştu.



















MUTLU SARIGÜL