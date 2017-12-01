Yeşilyurt Belediyesinde Başkan yardımcıları, birim müdürleri ve personellere yönelik ‘Etkili İletişim- Beden Dili’ ile ‘Liderlik-Yönetme Sanatı’ konularında Hizmet İçi Eğitim Semineri düzenlendi.

Vatandaşlara daha kaliteli hizmetler sunmak için ‘Hizmet İçi Eğitim’ programlarına devam eden Yeşilyurt Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından Medeniyet ve Sanat Araştırmaları Merkezi’nde gerçekleşen ‘Etkili İletişim- Beden Dili’ eğitim seminerinde İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Hasan TOPBAŞ sunum yaptı.

Yrd. Doç. Dr. Hasan TOPBAŞ, birim müdürleri ve personellerin yer aldığı eğitim programında; kurum içi iletişim, bakış açılarını geliştirme, kişisel iletişim, ekip çalışması, takım ruhu, iletişimde dil, üslup, diksiyon, beden dili, iletişimde soru sorma ve yanıtlama konularında bilgiler paylaştı.

Günün ikinci seminerinde ise İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Abuzer Yeşil tarafından ‘Liderlik ve Yönetme Sanatı’ başlığı altında sunum yapıldı. Başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin yer aldığı eğitim çalışmasında belediye yöneticilerinin yönetme, liderlik becerilerini artırmak ve birimlerini daha etkin yönetebilmeleri için dikkat etmeleri gereken konularda bilgiler verildi.

HABER MERKEZİ