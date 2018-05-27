Personeller iftarda buluştu

“4. Personel Buluşması” programına yoğun ilgi gösterildi. Burada bir konuşma yapan MASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir, “4. yılımızda 780 kişilik bir aileyle beraberiz ve şehrimize güzel hizmetler gerçekleştiriyoruz” dedi.

GÜZEL ÇALIŞMALAR YAPTIK

MASKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Özgür Özdemir, “4. yılımızda 780 kişilik bir aileyle beraberiz ve şehrimize güzel hizmetler gerçekleştiriyoruz. Daha önce defalarca dile getirmiştik; ne mutlu ki bize Cenabı Allah’ın insanlara bahşetmiş olduğu su nimetinin hizmetini yapan hizmetkarlarız. Allah’ın izniyle bunu 4 yıllık süreçte çok güzel bir şekilde gerçekleştirdik. Yeni kurulduğumuz zaman emekleme aşamasındaydık, şu an yürüme, hatta koşma aşamasına geldik. Şükürler olsun ki burada bulunan 780 kişilik bu büyük aile Türkiye’ye emsal olabilecek hizmetler yaptı. Biz başka su kanal idarelerine gidip işleri nasıl yaptıklarını öğrenirken, şu an Türkiye’nin çeşitli yerlerinden su kanal idareleri Malatya’ya gelerek bizlerden işleri nasıl yaptığımız konusunda destek alıyorlar. Elhamdülillah biz ülkemize bu konuda katkıda bulunuyoruz. Dolayısıyla bu konuda emeği geçen bütün arkadaşlarımı yürekten kutluyorum, teşekkür ediyorum” dedi.

Programda; MASKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan ve emekli olan personellere kuruma katkılarından dolayı plaket verildi.

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