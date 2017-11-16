16 Kasım 2017 Perşembe

Pencereden atıldı, hayata tutunamadı

Malatya’da yaklaşık 2 ay önce pencereden aşağı atıldığı iddia edilen 5 yaşındaki Afganistan uyruklu Zehra Azizi, hayatını kaybetti.

16 Kasım 2017 Perşembe 11:12
Pencereden atıldı, hayata tutunamadı

  Malatya’da, 20 Eylül günü Afganistan uyruklu Zehra Azizi, Akpınar Mahallesi Sarıoğlu Sokak’taki evlerinin beşinci katından park halindeki otomobilin üzerine düşmüş ve ağır yaralanmıştı. Olaydan sonra görgü tanıklarının da ifadeleri doğrultusunda çocuğunu camdan attığı iddia edilen anne 27 yaşındaki Şerife Azizi ise gözaltına alınmış ve sorgusunun ardından tutuklanmıştı.

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ
  Turgut Özal Tıp Merkezi’nde yoğun bakıma alınan minik Zehra, tedavisinin ardından 4 gün önce taburcu edildi. Evde bakımına devam edilen Zehra Azizi’nin dün gece hayatını kaybettiği öğrenildi. Yapılan otopsinin ardından minik Zehra'nın cenazesi Malatya Şehir Mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kayısı pazarında hamallık yaparak geçimini sağlayan 3 çocuk sahibi baba Zulmey Azizi ise eşinin psikolojik sorunlarının olduğunu ifade ederek olay esnasında işte olduğunu söyledi.

İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahZehra Azizi

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