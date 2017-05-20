20 Mayıs 2017 Cumartesi

Pembe trambüslerin montajı yapılıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından sadece bayanların kullanması için siparişi verilen pembe trambüsler hizmete başlamak için gün sayıyor.

20 Mayıs 2017 Cumartesi 13:20
Pembe trambüslerin montajı yapılıyor
  İnönü Üniversitesinde okuyan bir grup kız öğrencinin yoğun talebinin dikkate alınması sonucu siparişi verilen 2 pembe trambüsün bir fabrikada hizmete sunulmak üzere montajı yapılıyor.
Sadece bayanların kullanmasının amaçlandığı pembe trambüsler montajları yapıldıktan sonra önümüzdeki günlerde Malatya’da hizmete sunulacak.
Kamuoyuna duyurulduğu ilk günden bu yana büyük ses getiren pembe trambüs projesi ile hem İnönü Üniversitesi ulaşımında kız öğrencilerinin yaşadığı olumsuzluklar ortadan kaldırılacak hem de ulaşımdaki yoğunluk azaltılacak.
Bu olumsuzluğu ilk etapta 2 pembe trambüsle çözmeyi planlayan Malatya Büyükşehir Belediyesinin ilerleyen dönemde pembe trambüs sayısını artırıp artırmayacağı ise henüz bilinmiyor.
İHA
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