İnönü Üniversitesi’nde okuyan bir grup kız öğrencinin talebinin dikkate alınması sonucu siparişi verilen 2 adet pembe trambüsün ilk seferini yeni eğitim-öğretim döneminde gerçekleştireceği bildirildi.

OLUMSUZLUKLARIN GİDERİLMESİ PLANLANIYOR

Sadece bayanların kullanmasının amaçlandığı pembe trambüsler, montajları yapıldıktan sonra Malatya’ya getirilmişti. Geçtiğimiz günlerde toplu açılışlar için Malatya’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete sokulan pembe trambüsler, uyguluma olarak Türkiye’de ilk kez Malatya’da denenecek. Kamuoyuna duyurulduğu ilk günden bu yana büyük ses getiren pembe trambüs projesi ile hem İnönü Üniversitesi ulaşımında kız öğrencilerin yaşadığı olumsuzlukların önüne geçileceği hem de ulaşımdaki yoğunluğun azaltılacağı amaçlanıyor. Bu olumsuzluğu ilk etapta 2 pembe trambüsle çözmeyi planlayan Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin, ilerleyen dönemde pembe trambüs sayısını artırabileceği öğrenildi.

TALEBİ DİKKATE ALDIK

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, pembe trambüs uygulamasıyla ilgili daha önce yaptığı bir açıklamada, “Bununla ilgili üniversite öğrencileri bir kampanya başlatmışlardı. Bizler de bu talebi dikkate aldık ve bununla ilgili bir çalışma başlattık. İnşallah 2 trambüsü sadece bayan yolcularımıza yönelik hizmete sokacağız. Trambüsler ilerleyen günlerde hizmete girecek” ifadelerini kullanmıştı.

JAPONYA’DA BENZERİ BULUNUYOR

Türkiye’de ilk kez Malatya’da başlatılacak pembe trambüs uygulamasına benzer bir uygulama Japonya’da da bulunuyor. Japonya'da trenlerde ve metrolarda sadece kadınların kullanabildiği kompartımanlar yer alıyor. Pembe ve beyaz renkli bu metrolar sadece kadınlar tarafından kullanılıyor.

İHA