Küçükşahin, “Basında çıkan haberlere göre Malatya Büyükşehir Belediyesi Üniversite-Otogar arasında çalışan trambüsler arasına pembe renkli trambüs ilave edecekmiş. Bu trambüsler sadece kadınlara tahsis edilecekmiş. Yani pembe renkli trambüslere erkekler binemeyecekmiş. Gerekçe olarak; ‘Sosyal medyada, üniversiteye gittiklerinde kız çocuklarımız özelikle sabah ve akşam saatlerinde çok büyük yoğunluk olduğunu, bundan rahatsızlık olduğunu dile getiriyorlardı. Burada sıkıntı duyduğunu ifade eden çocuklarımızın ihtiyacını giderdik’ diyor, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır” diyerek şunları kaydetti:

“SUSUZLUK SORUNU VARKEN…”

“Kısaca, kız öğrenciler sosyal medya hesaplarından talep etmişler, Başkan Çakır’da bu talebi yerine getirmiş. Sabah ve akşam yoğunlaşan üniversite trafiği için en iyi çözüm; pembe renkli 2 adet trambüs koymak mı, yoksa otobüs sayısını artırmak mıdır? Dilek Mahalle halkının otobüs talepleri size bir şey ifade etmiyor mu? Onlar sosyal medyayı kullanamadıkları için mi onların taleplerini yerine getirmiyorsunuz? Çırmıktı-Gündüzbey güzergâhındaki kadınlar da talep ederse onlara da böyle bir ayrımcılık yapacak mısınız? Büyükşehir Belediyesini devraldığınız 30 Mart 2014’ten itibaren insanlar susuzluktan inim inim inlerken, ‘içmeye, abdest almaya, bulaşık yıkamaya, çamaşır yıkamaya suyumuz yok’ diye talepte bulunurken, haykırırken, eylem yaparken, küfrederken ortada yoksunuz. Susuz bıraktığınız halkı pembe trambüs ile avutmaya çalışıyorsunuz. Siz sadece acemice gündem değiştirmeye çalışıyorsunuz. Malatya halkının pembe trambüs oltasına takılmayacağını siz de göreceksiniz.”

HABER MERKEZİ