Van’da 54 Sivil Toplum Kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi tarafından Beşyol Meydanı Dabbağoğlu Parkı'nda kadınlara özel ‘Pembe Otobüs’ uygulaması için imza standı açıldı. Kadınlara özel ‘Pembe Otobüs’ uygulaması için açılan stantla ilgili açıklamalarda bulunan Van SDİ Dönem Sözcüsü Haluk İnanç, ulaşımda yaşanan zorluğun ve sıkıntının ceremesini yaşlıların, çocukların ve kadınların çektiğini belirtti.

KADINLARIN SIKINTILARI

İnanç, “Medeniyet tasavvurumuzun süzgecinden geçmemiş kentsel yaşam düzenlemeleri ve ideolojik eşitlikçi bakış açıları, kadınların ulaşım alanında yaşadığı zorluğa insani bir çözüm getirememektedir. Vatandaşlarımızın balık istifi misali doluşmak zorunda kaldıkları otobüs ve minibüslerde en büyük sıkıntıyı hamile, çocuklu ve yaşlı hanımlar görmektedir. Özellikle ilimizdeki büyük hastanelerin ve TOKİ konutlarının zorunlu olarak şehir merkezi dışına taşınmış olması, yaşanan zorluğu pekiştirmektedir. Ayrıca kadınların toplu taşıma araçlarında karşılaştıkları gayri ahlaki ve gayri insani muameleler soruna çözümü zorunlu kılmaktadır” dedi.

ADIM ATILMALI

Talepler üzerine benzer çalışmaların Şanlıurfa, Bursa ve Malatya’da uygulamaya konulduğunu anımsatan İnanç, dünyanın birçok ülkesinde de benzer uygulamaların olduğuna dikkat çekerek, “Dünya üzerinde Mısır, Endonezya, Dubai gibi Müslüman ülkelerde, yine Güney Amerika ülkeleri olan Brezilya ve Meksika’da sadece kadınlara ait toplu ulaşım araçları hizmet vermektedir. Yine Japonya Tokyo’da 10 yılı aşkın bir zamandır kadınlar için ayrı metro seferleri sürmektedir. Van’da bulunan sivil toplum kuruluşları olarak bizler de ilimizdeki kadınların, annelerin, genç öğrenci kızlarımızın toplu ulaşım alanında yaşadığı sorunun çözümüne katkı sunmak istiyoruz. Bu konudaki ciddi taleplerin göz ardı edilmeden benzer bir çözümün getirilerek, sadece kadınların kullanabileceği toplu ulaşım seferlerinin başlatılmasını talep ediyoruz. Bu haklı talebin karşılanması konusunda adım atılması gerekmektedir” diye konuştu.

Başlatılan imza kampanyasının cumartesi gününe kadar devam edeceği bildirildi.

İHA