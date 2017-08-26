Kiraz, pembe trambüsün Malatya’yı geriye göreceğini ifade ederek, böyle bir ayıbı Malatya’nın hak etmediğini söyledi.

“MALATYA’YI LİG’DEN DÜŞÜRMEYE KİMSENİN HAKKI YOK”

Pembe trambüs ayrımcılığı ve çağ dışı düşüncesiyle Malatya’nın ligden düşeceğini dile getiren Enver Kiraz, “Ulaşımda ayrımcılık kadınları korumaya yönelik olmadığı gibi kadınların toplumsal hayattan adımı adım koparılmasının başlangıcı olarak görüyoruz. Toplu taşıma araçlarının bir sistem ile izlenmesi bir ağ sistemi ile izlenmesi ve kontrol altına alınması sorunun çözümüne olanı olarak tanımlanabilir. Malatya’yı ligden düşürmeye hiç kimsenin hakkı yok diyoruz. Gerçekten bu anlayış çağ dışı bir anlayış. Bu anlayış trambüste olduğu gibi hiçbir yerde uygulaması olmayan Malatya’mızı çok geriye götürecek önemli bir anlayış. Malatyalılar olarak hep birlikte bunun karşısında durmalıyız” diye konuştu.

“ÇAĞ DIŞI BİR ANLAYIŞ”

Kiraz, pembe trambüsün büyük bir ayrımcılığı beraberinde getirdiğini kaydederek, bu durumun birçok sorunu da beraberinde getireceğine dikkat çekti. Bilim yuvasında ayrımcılık yapılmasına karşı olduklarını dile getiren Başkan Kiraz, “Bu durum sadece bir sorunu değil birçok sorunu beraberinde getiriyor. Tek toplu taşıma aracı trambüs değil. Yarın otobüsü gelecek, minibüse gelecek bunun önüne geçmem mümkün değil. Trambüs üniversite hattında çalışıyor. Üniversiteler bilim yuvalarıdır. Bir bilim yuvasında böyle bir ayrımcılığın gündeme geliyor olması da ayrı bir tartışma konusudur. Normal trambüse binen bir kadın farklı bir gözle bakılacaktır. Bir baba ile bir kızın, bir eş ile eşinin ya da bir abi ile kardeşinin o hatta seyahat ettiğini düşündüğünüzde nasıl buluşacaklar. Tam bir komedi” değerlendirmesinde bulundu.

“YOL YAKINKEN BU YANLIŞTAN DÖNÜN”

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin Malatya’yı büyük bir ayıba doğru sürüklediğini ifade eden Kiraz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hiçbir yerde uygulaması olmayan pembe trambüs Malatya’ya getiriliyor. Dünyaya Malatya’yı rezil etmeye hiç kimsenin hakkı yok. Aynı zamanda cinsiyet ayrımcılığı da kanunlarımıza göre suç. Bu konuda hukukçularımız bir çalışma yapacak. Devreye girerse mutlaka suç duyurusunda da bulunacağız. Seyahat ve ulaşım da bir insan hakkıdır. İnsan haklarında cinsiyet ayrımı yapmakta ceza kanunlarımıza göre suçtur. Malatya Büyükşehir Belediyesinin bu suçtan bir an önce vazgeçmesini istiyoruz. Malatya’nın farklı birçok sorunu var. Biz bunun yanlış olduğunu düşünüyoruz. Çağ dışı bir anlayış olarak düşünüyoruz. Malatya’yı geriye götürecek bir anlayış olarak görüyoruz. Bir an önce hatadan dönmenin de bir erdem olduğunu ifade ediyoruz. Buradan belediye başkanımıza çağrıda bulunuyorum; yol yakınken gelin bu yanlıştan dönün, trambüs yanlışından dönmediniz, ama hiç değilse bu ayıbı Malatya’ya yaşatmayın. Malatyalılar bu ayıbı hak etmiyor. Malatya’nın kadınları bunu hak etmiyor. Böyle bir ayrımcılığı Malatya hak etmiyor.”

“MİZAH DERGİLERİNDE ALAY KONUSU OLDU”

Kiraz, pembe trambüs uygulamasının mizah dergilerinde alay konusu olduğuna dikkat çekerek, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin bu ayıptan dönmesi gerektiğini vurguladı.

Malatya’nın hem Türkiye hem de dünyaya rezil olduğunu ifade eden Kiraz, konuyla ilgili sosyal medyada imza kampanyası başlatarak, cinsiyet ayrımcılığı nedeniyle Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

HABER MERKEZİ