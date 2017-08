CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, kayısı sezonunun sonunda işçilerin ve üreticilerin yaşadıkları sorunlarla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Kiraz, “Bir kayısı sezonunu daha geride bıraktık. Dünya kayısı başkenti olan ilimize her yıl Malatya’dan ve çevre illerden mevsimlik tarım işçileri gelmekte ve her yıl aynı sorunlar yaşanmaktadır. On bin Suriyeli için oluşturulan konteyner kent gibi, mevsimlik tarım işçileri için de devlet tarafından karşılanabilecek konteyner verilmeli, belli bir sayının üzerinde işçi çalıştıran bahçelere konteynerler kurulmalıdır. Bununla birlikte mevsimlik işçilerin sağlık ve sorunlarının çözümü ve güvenceli çalışmalarını sağlamak için devlet tarafından emekçiler mutlaka sigorta edilmelidir. Bu bir sosyal devlet sorumluluğudur ve Anayasamız da buna imkan tanımaktadır. Geçtiğimiz günlerde Malatya Hekimhan’da meydana gelen ve 4 tarım işçisinin hayatını kaybettiği trafik kazası bize bir kez daha mevsimlik tarım işçilerinin hangi şartlarda çalıştıklarını acı bir şekilde göstermiştir” ifadelerini kullandı.

BOLLUK SDEMEK, UCUZLUK DEMEKTİR

Kiraz sadece çalışan işçilerin değil üreticilerin de ciddi sıkıntılarla boğuştuğunu kaydederek, “Malatya’da kayısının bol olması güzel bir beklenti gibi görülebilir. Bolluk demek ucuzluk demektir. Dış piyasalarda kayısının dolar bazlı fiyatı değişmemesine rağmen, Malatya’da bolluktan kaynaklanan ucuzluk kayısı üreticisini güç duruma düşürmüştür.” dedi. CHP İl Başkanı Enver Kiraz, “İşçi ücretleri, sulama konusunda yaşanan sıkıntılar ve Malatya’da bulunan Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı 30 bin bahçe için TARSİM’in akıl almaz duyarsızlığı nedeniyle sorunlar dağ gibi büyümektedir” ifadelerini savundu.

Kiraz, “Yıllardır alan bazlı destek ile ilgili taleplerin görmezden gelinmesi, üreticinin elektrik, su, ilaç, gübre, işçilik maliyetlerini karşılayacak bir kazanç elde edememesi AKP’nin üreticiyi gözden çıkarmasıdır. Hem Malatya hem de üreticilerimiz yüzde 70 oy vererek destek verdikleri AKP’nin üvey evlat muamelesine reva görülmektedir” dedi.

HABER MERKEZİ